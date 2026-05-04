Domingo de remontadas en IV Liga Élite del Beisbol Cubano

Las concretaron Leñadores de Las Tunas contra Cachorros de Holguín (11×10) y Cocodrilos de Matanzas frente a Huracanes de Mayabeque (8×7

CON SENDAS remontadas, Leñadores de Las Tunas y Cocodrilos de Matanzas, ambos en rol de anfitriones, concretaron hoy sus respectivos triunfos en la segunda fecha de la IV Liga Élite del Beisbol Cubano (LEBC).

En el estadio Julio Antonio Mella, los tuneros del mentor Abeicy Pantoja dejaron tendidos sobre el terreno (11×10) a Cachorros de Holguín.

Los locales, que pegaron 19 jits, llegaron a su última oportunidad con desventaja de 7×10 frente al relevista y derrotado Frank Navarro.

En ese episodio concretaron racimo decisivo de cuatro carreras, con saldo de seis jits, incluido el tercero del juego para el oportuno Yudier Rondón, que remolcó la del triunfo.

Yassel Izaguirre se fue de 5-3, con trío de impulsadas para la causa tunera. Por los holguineros, el slugger Yassiel González pegó su segundo jonrón de la joven justa. Ambos conjuntos dejaron a 10 corredores en circulación.

Victoria al aval del rescatista Andier Reyes, quien lanzó dos sólidos episodios, con apenas un jit permitido. En este duelo fue expulsado el relevista Anier Pérez (LTU) por lanzamiento intencional.

En el parque Victoria de Girón, los yumurinos del mánager debutante Eduardo Cárdenas perdían 4×7 en la parte baja del octavo acto, pero solventaron vital ramillete de cuatro anotaciones.

A esa altura del partido, recibieron un pelotazo, una base por bolas y pegaron tres jits, incluido biangular del cuarto bate Andrys Pérez, con ángulos congestionados frente al relevista Héctor Bermúdez.

Los huracanes conectaron la friolera de 18 imparables, entre ellos jonrón de Frederich Cepeda, pero dejaron a 12 hombres sobre las almohadillas. Además, se mostraron erráticos en defensa al cometer cuatro errores.

Roilán Averohff se acreditó el éxito y el salvamento fue de Yadier Garay (IJV), quien ayer se había anotado el triunfo yumurino. Así, el último refuerzo enrolado en esta IV LEBC ha sido clave en el invicto de los saurios.

Quedó suspendido por lluvia el partido entre Industriales y Artemisa, en el Estadio Latinoamericano. Este lunes jugarán doble, a siete innings.