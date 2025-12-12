El chocolate negro contiene una sustancia enemiga del envejecimiento

El chocolate negro contiene una sustancia que es un enemigo del envejecimiento, la teobromina, que podría ayudar a retrasarlo, según una investigación publicada en la revista Aging y realizada por el King’s College de Londres.



Sin embargo, los investigadores advierten que consumir más chocolate negro no siempre aporta beneficios, ya que también contiene azúcares, grasas y otros compuestos.



La importancia de este hallazgo radica en que abre nuevas perspectivas sobre el papel que muchas sustancias presentes en los alimentos comunes pueden desempeñar en la salud.



Al comparar los niveles de teobromina en la sangre con los marcadores de edad biológica (señales que indican la edad aparente del cuerpo en función de su estado de salud en comparación con los años vividos), surgió que niveles más altos de teobromina circulando en la sangre corresponden a una edad biológica menor que la edad cronológica.



Realizada con dos grupos de europeos, 509 y 1160 personas respectivamente, la investigación identificó «una relación entre un componente clave del chocolate negro y la capacidad de mantenerse joven por más tiempo», afirmó Jordana Bell, autora principal del estudio y profesora de epigenómica en el King’s College de Londres.



«Si bien no estamos diciendo que la gente deba comer más chocolate negro -agregó- esta investigación puede ayudarnos a comprender cómo los alimentos cotidianos pueden ofrecer pistas para una vida más saludable y longeva».



Para evaluar la edad biológica, los investigadores examinaron tanto los cambios químicos en el ADN como la longitud de los telómeros, estructuras protectoras que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que se acortan progresivamente con el tiempo.



Encontraron una asociación entre la teobromina y una edad biológica reducida.

Conocida por ser tóxica para los perros, la teobromina se había asociado previamente con un menor riesgo de enfermedades cardíacas.

Solo ahora se está aclarando su papel en la ralentización del envejecimiento.



«Es un descubrimiento apasionante», observó el genetista Ramy Saad, del King’s College de Londres, quien afirmó que seguir esta línea de investigación podría conducir a «descubrimientos importantes sobre el envejecimiento».