Cine al Máximo: Los Corales que Marcaron el 46º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

Durante diez días, se proyectaron 336 filmes de 42 países, ofreciendo una dosis intensa de diversidad y calidad

La fiesta del cine latinoamericano en Cuba demostró que ni los apagones pueden detener el ingenio y la pasión por contar historias en la gran pantalla.

El 46º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (FINCL) acaba de bajar el telón, y la clausura en la mítica sala Charles Chaplin fue más que una simple premiación: fue una declaración de resistencia. Con una asistencia masiva que superó los 31 mil espectadores, este certamen se reafirmó como el epicentro ineludible del cine de la región.

Durante diez días, se proyectaron 336 filmes de 42 países, ofreciendo una dosis intensa de diversidad y calidad. El momento cumbre fue la entrega de los codiciados Premios Coral.

Tania Delgado, directora del FINCL, no se anduvo con rodeos. En medio de un contexto energético complicado, enfatizó que el Festival sigue siendo un legado de ingenio y resiliencia. Su agradecimiento fue directo a los realizadores y al público que, pese a las dificultades, llenaron las salas.

Tania Delgado (ACN)

La directora fue clara: el FINCL es un encuentro esencial que refleja la diversidad de América Latina, además de ser una plataforma para el pensamiento emancipador y contrario a cualquier hegemonía cultural. El cine, aquí, es político, social y vital.

Alexis Triana, presidente del ICAIC, lo confirmó: las salas estuvieron «abarrotadas por audiencias provenientes de diversas nacionalidades». El Festival es, sin duda, la cita cultural más significativa del diciembre cubano.

Alexis Triana Hernández (ACN)

El Mercado de Cine Latinoamericano (MECLA) Isla Abierta demostró su potencial para forjar alianzas y dar vida a nuevos proyectos. Además, el Foro de Animación Juan Padrón y el taller Nuevas Miradas de la EICTV confirmaron que el Festival no solo celebra el cine, sino que invierte en su futuro.

Los Corales que Marcaron la Edición:

La noche de premiación fue larga, y los Corales se repartieron entre obras que, sin duda, darán de qué hablar en el circuito internacional.

El largometraje brasileño El agente secreto de Kleber Mendonca se llevó la corona, arrasando en varias categorías clave:

-Mejor Dirección

-Mejor Guion

-Dirección Artística

-Edición

-Música Original

El Coral a Mejor Película de Ficción, fue para la coproducción colombo-alemana-sueca Un poeta, de Simón Mesa. Esta obra también se llevó a casa el premio a Mejor Actuación Masculina, además de ser reconocida con los premios Don Quijote y SIGNIS.

En la categoría de postproducción, se entregó el Coral a Los pozos del diablo (Jairo Boisier,Chile).

El premio de edición de sonido de La Burbuja Sonido fue concedido a la obra La lengua del agua (Jay Trompiz), y el galardón que entregan los Estudios Churubusco fue para Aún hoy marimbás, de Diego Quinderé de Carvalho y Lourenço Parente (Brasil).

El premio de afiche fue para Los pozos del diablo.

El premio de asesoría de tráiler fue entregado a La lengua del agua (Jay Trompiz).

Edel Rodríguez recibió el Coral al mejor cartel por la obra Para vivir.

El Coral al mejor guion inédito fue para Noche buena, de Dailyn Sucel Lage Barroso (Cuba).

El Coral en la categoría arrecife fue para Dos veces bestia, de Luis Esguerra Cifuentes, mientras que en la de otros territorios fue reconocida Croma, de Manuel Abramovich (Argentina).

El Premio Especial del Jurado fue concedido a El origen del mundo, de Jazmín López (Argentina).

El Coral de animación lo ganó el largometraje Corazón de las tinieblas, de Rogério Nunes (Brasil), y en la categoría de cortometrajes fue premiado el animado Raptus, de Ivette Ávila, de Cuba. El Especial del Jurado distinguió a Saf, de Rosana Urbes (Brasil)

En ópera prima fue reconocido la película chilena La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes, Chile). La naturaleza de las cosas invisibles (Rafaela Camelo) obtuvo el especial del jurado.

El filme Eva, de William Reyes, mereció el Coral a la contribución artística y el jurado destacó la contribución de Rebeca Diniz y Pedro Waddington en Precisamos falar.

El Coral al mejor cortometraje de ficción lo mereció la obra mexicana Domingo familiar, de Gerardo del Razo, y el especial del jurado a Río de Janeiro continúa lindo, de Felipe Casanova.

Como mejor cortometraje documental fue distinguido Tierra enferma, de Fred Rahal y Kamikia Kisedje (Brasil), y el especial del jurado a Sueña ahora, de Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso y Andrea Settembrini (Cuba, Italia).

La categoría de largometraje documental reconoció a El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas (Argentina), y el especial del jurado fue al largometraje documental Hijo de tigre y mula, de Annie Canavaggio (Panamá, Colombia).

El documental cubano Mijain (Rolando Almirante, Ángel Alderete y Héctor Villar, 2025) obtuvo una mención especial.

El Premio Coral Especial del Jurado reconoció al largometraje chileno Cuerpo celeste, de Nayra Ilic García (Chile, Italia), obra que también obtuvo en la especialidad de fotografía.

En actuación femenina se reconoció a las actrices Helen Mrugalski, de Cuerpo celeste, y Denise Weinberg, por El sendero azul.

El Coral de sonido lo mereció Belén, de Argentina.

El Festival otorgó el premio Coral de Honor a los Estudios Churubusco de México por su aniversario 80 y al aclamado actor Gael García Bernal.

La realizadora Ivette Ávila Martín, recibe premio por su obra Raptus (ACN)

El cine latinoamericano ha demostrado una vez más que tiene una voz potente, diversa y capaz de superar cualquier obstáculo. El 46º FINCL fue una fiesta del ingenio, dejando claro que las grandes historias están en nuestra región.