Delvys Ángel Consuegra un joven profesor de #Caibarién que enaltece la profesión. No estaba en sus planes iniciales dedicarse a a la enseñanza. Pero felizmente adoptó la mejor decisión de su vida. El sector de la Educación de la Villa Blanca recibió a un joven que tiene la profesionalidad como una máxima cada día en el aula.

Tiene el don de intercambiar con sus alumnos jóvenes como él, pero lo hace a la perfección desde el respeto y la decencia,lo que le ha valido el reconocimiento entre sus colegas y familiares de sus educandos.

Foto cortesía de Mary Rodríguez .

Colaboración de Juan Castillo.

Escuche sus declaraciones en la Revista Informativa Archipiélago de CMHS Radio Caibarién #JornadaDelEducador.

Texto e imagen: tomados del muro de Facebook del autor.