Delvys Ángel Consuegra, un joven profesor de Caibarién
Delvys Ángel Consuegra un joven profesor de #Caibarién que enaltece la profesión. No estaba en sus planes iniciales dedicarse a a la enseñanza. Pero felizmente adoptó la mejor decisión de su vida. El sector de la Educación de la Villa Blanca recibió a un joven que tiene la profesionalidad como una máxima cada día en el aula.
Tiene el don de intercambiar con sus alumnos jóvenes como él, pero lo hace a la perfección desde el respeto y la decencia,lo que le ha valido el reconocimiento entre sus colegas y familiares de sus educandos.
Foto cortesía de Mary Rodríguez .
Colaboración de Juan Castillo.
Escuche sus declaraciones en la Revista Informativa Archipiélago de CMHS Radio Caibarién #JornadaDelEducador.
Texto e imagen: tomados del muro de Facebook del autor.