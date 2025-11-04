Derrumbe parcial en el antiguo Hotel Comercio

Tras el derrube parcial ocurrido en el otrora hotel “Comercio» de #Caibarién, fuerzas constructivas del territorio laboran con el objetivo de eliminar estructuras proclives a desplomarse y evitar accidentes que pongan en riesgo vidas humanas.

Trabajadores de la UNE laboran en el restablecimiento del servicio en la zona afectada tras el derrumbe parcial ocurrido en el antiguo hotel Comercio.

Texto e imagen: tomado del perfil de Facebook de CMHS Radio Caibarién.