martes, noviembre 4, 2025
Lo último:
Caibarién

Derrumbe parcial en el antiguo Hotel Comercio

Redacción Digital

Tras el derrube parcial ocurrido en el otrora hotel “Comercio» de #Caibarién, fuerzas constructivas del territorio laboran con el objetivo de eliminar estructuras proclives a desplomarse y evitar accidentes que pongan en riesgo vidas humanas.

Trabajadores de la UNE laboran en el restablecimiento del servicio en la zona afectada tras el derrumbe parcial ocurrido en el antiguo hotel Comercio.

Texto e imagen: tomado del perfil de Facebook de CMHS Radio Caibarién.

También te puede gustar

Realizan visita de inspección especializada a Enseñanza Media Superior (+Audio)

Frank Rodríguez

Convocatoria a la Sesión de la Asamblea correspondiente al mes de febrero (+Audio)

Freddy Espinosa

Empresa Mixta Proxcor S.A por dos nuevas líneas de producción (+Audio)

Freddy Espinosa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *