Dominicana pospone la Cumbre de las Américas

Tomado de Cubadebate

El Gobierno dominicano pospuso la celebración de la X Cumbre de las Américas, programada para diciembre próximo en Punta Cana, por divergencias regionales que dificultan el diálogo, informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe, acotó la cancillería.

“Esta medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave”, señala, y agrega que también se consultó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El comunicado no informa una nueva fecha ni ofrece más detalles sobre la futura organización de la décima Cumbre en 2026.

La última Cumbre de las Américas tuvo lugar en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2022.

