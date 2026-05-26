Sydneys Parra en su tierra natal

En «Buenas tardes, #Caibarién», la revista cultural de CNTV, recibieron a la joven cantante y músico Sydneys Parra, quien en la actualidad cultiva su talento en Baréin.

Sydneys incursionó desde pequeña en festivales de la canción infantil Cantándole al Sol, en programas de nuestro canal y formó parte de la Banda Infantil Municipal de Conciertos, bajo la tutela del maestro Marcos Urbay Serafín.

Su instrumento, la trompeta, pocas veces defendido por mujeres, llegó hasta la región de Medio Oriente, junto a las canciones de ritmo latinos y cubanos que interpreta. Por estos días regresa a su tierra natal, convencida siempre de defender las raíces de #Caibarién en otras partes del mundo.

Cristian Serafín