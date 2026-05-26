Leones de Industriales cerró primera mitad como líder de la IV LEBC

CUANDO este lunes cerraron los primeros cinco pareos bilaterales, de la decena prevista en el calendario, Industriales venció 7×6 a Matanzas y dormirá solo en la cima de la IV Liga Élite del Beisbol Cubano. En el Estadio Latinoamericano, la tropa de Guillermo Carmona contó con joya monticular del derecho Fher Cejas, quien en 6.0 innings apenas admitió cuatro jits y otorgó un boleto. Apoyado en su recta y una buena slider, además de poner la bola donde quiso por el excelso control que mostró, recetó siete ponches, para llegar a 18 y quedarse como líder del torneo. Los leones azules fabricaron un importante racimo de seis anotaciones en el segundo capítulo, cuatro de ellas impulsadas por un jonrón con bases llenas de Félix Rodríguez, autor además de un par de imparables, y los cuales cerró el duelo con cinco remolques. Pero una vez que Cejas abandonó la lomita, hubo un motín de los saurios ante los relevistas felinos. Le hicieron cinco carreras a Fernando Betanzo y una más al cerrador Yunier Batista, que concretó los últimos cinco outs para acreditarse su sexto salvamento, líder de la contienda. Perdió Sair Sánchez. La victoria de Industriales se combinó con el fracaso del local Leñadores de Las Tunas (4×7) ante Cazadores de Artemisa, en el parque Julio Antonio Mella. El juego llegó a definición por Regla Schiller. En el décimo acto, Artemisa firmó tres anotaciones propulsadas por cuadrangular del joven refuerzo santiaguero Harold Vázquez, frente al experimentadado relevista Alberto Pablo Civil. Por los vencedores, también hubo jonrones de Juan Manuel Pérez y Dayan García. Victoria de Israel Sánchez, con sólidos cuatro innings, en tanto Leonardo Ocle salvó. Finalmente, de visita en el Estadio Calixto García, Huracanes de Mayabeque superó 9×8 a Cachorros de Holguín, también en 10 entradas. Resultaron claves en ese capítulo los imparables remolcadores conectados por Yoasán Guillén y Yasiel Agete. En causa perdida, Leonardo Alarcón, Michel Gorguet y Leonardo Montero conectaron vuelacercas por los nororientales. Tras estos resultados, lidera Industriales (12-8), seguido por Las Tunas (11-9), Artemisa (10-9), Mayabeque (10-10), Holguín (9-11) y Matanzas (7-12).