Cubadisco 2026: una fiesta con premios y cubanía

Es una fiesta que confirma la vitalidad de la música cubana

El pasado viernes, Cubadisco 2026 volvió a regalar una de las celebraciones más atractivas y elegantes de la música cubana, una jornada en la que la tradición, el baile y el talento se encontraron en perfecta armonía. La cita reunió a premiados, invitados y público en un ambiente de auténtica cubanía, marcado por la alegría, la calidad artística y el pulso vivo de nuestra música. Reafirmando que la música cubana se vive mejor cuando se comparte.

La cita, celebrada del 16 al 24 de mayo, forma parte de la edición 29 de Cubadisco, que este año se desarrolló con sede principal en el Pabellón Cuba y en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. La feria estuvo dedicada al son cubano y rindió homenaje a Jorge Gómez, con una programación que abrazó la tradición y las nuevas rutas de la música cubana.

En el Pabellón Cuba, premiados e invitados convirtieron la jornada en una celebración encendida llena de emoción, una tarde-noche de esas que se quedan en la memoria por su calor humano y su autenticidad; donde el público fue protagonista de principio a fin.

Pancho Amat y la Orquesta Failde figuraron entre los nombres más celebrados de Cubadisco 2026: Amat obtuvo un Premio Especial por el álbum Tributo al tres cubano, en una edición donde fueron reconocidos numerosos creadores y producciones de gran valor, entre ellos obras que abarcaron distintos géneros y formatos de la discografía nacional, mientras que la Orquesta Failde obtuvo el premio al Mejor álbum tradicional variado por Caminando, piango piango, una producción que reafirma sus raíces cubanas con son, guaracha, danzón, bolero, chachachá, rumba y cumbia; distinción que confirma la vigencia de una propuesta fiel a las raíces de la música cubana y, al mismo tiempo, actual y bailable.

La Orquesta Failde se robó una de las ovaciones más cálidas al poner a bailar a los asistentes con ese sello contagioso que le permite tender puentes entre varios géneros musicales. Junto a ella, Geydi Chaman, Agranel y reconocidas parejas de baile aportaron color, ritmo y elegancia a un espacio que reivindica la música cubana “de ayer, de hoy y de siempre”, se sintió viva y cercana.

El público respondió con energía: cantó, bailó hasta el cansancio y celebró un encuentro que tuvo además buena gastronomía y un clima de alegría persistente. Incluso la lluvia interrumpió por un momento, pero la fiesta no se detuvo y el ambiente siguió creciendo con naturalidad y sabor.

Tras su presentación, la agrupación matancera agradeció al público por el cariño, la presencia y el respaldo, y dejó claro que seguirá carretera hacia Matanzas para continuar cumpliendo compromisos con sus seguidores, especialmente con quienes apuestan por la buena música tradicional cubana.

La celebración seguirá recorriendo a lo largo y ancho de la Isla caribeña, en una fiesta que confirma la vitalidad y el alcance de la música cubana.