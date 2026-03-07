El CDR en las comunidades

Como parte del acercamiento de los CDR a las comunidades, se realizó un recorrido por varias instituciones del Consejo Popular Van Troi, entre ellas el IPU Rubén Martínez Villena, el círculo infantil Camarón Encantado, la primaria Nguyen Van Troi, el CMF 32.1, el área común del TCP Árbol del Espanto y el SAF Bamboleo.

Durante la visita se evaluó el trabajo comunitario, la vinculación a la producción de alimentos y la calidad de los servicios que se brindan a la población.

El intercambio permitió reflexionar sobre la importancia de fortalecer el trabajo desde la base en cada barrio, con la participación activa de todos los factores de la comunidad, para seguir construyendo espacios más organizados, solidarios y comprometidos con el bienestar del pueblo.

Imágenes: de la autora.