jueves, octubre 16, 2025
Lo último:
Caibarién

Elier Miranda Mesa inicia con buen paso en el Torneo Internacional de Monterrey

Oneldys Santiago

El Gran Maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa, se encuentra participando en el 1er Torneo Internacional de Ajedrez que se celebra en Monterrey, México, donde ha comenzado con firmeza su andadura competitiva.
Con un Elo de 2482, Elier figura como el sexto preclasificado en la lista inicial del certamen, que reúne a destacados jugadores de diversas latitudes. Tras disputarse las dos primeras rondas de las nueve previstas, el ajedrecista villaclareño acumula 1.5 puntos, producto de una victoria y unas tablas.
Este resultado lo ubica en un pelotón de ocho jugadores que siguen de cerca a los líderes del torneo, quienes marchan con puntuación perfecta de 2 unidades.
Elier Miranda, conocido por su estilo sólido y estratégico, buscará mantenerse entre los líderes y escalar posiciones en las próximas rondas. Su objetivo es incrementar puntos para su coeficiente Elo de 2482 puntos.

Imagen: Archivo CMHS.

Periodista de la emisora Radio Caibarién

