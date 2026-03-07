martes, marzo 10, 2026
Deportes

Calle Quinta y Puerto Arturo avanzan en la Copa de futbol Riqui Riqui in Memoriam

Oneldys Santiago

Los equipos Calle Quinta y Puerto Arturo, vencieron en los partidos de ida ante Remedios y el Reparto Pilar respectivamente en las semifinales de la Copa de Fútbol Riqui Riqui In Memoriam que se juega en Caibarién.
Calle Quinta ganó 6 goles por cero a Remedios y Puerto Arturo en un buen partido a uno de los favoritos, el reparto Pilar 1 gol por cero.
Si estos dos equipos resultan vencedores en la vuelta disputarán la final el 11 de marzo, al tiempo que los derrotados lo harán el 10 de marzo por el bronce.

Imagen: Archivo CMHS.

