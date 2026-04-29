Científicos logran avances en estudios experimentales para frenar el cáncer de próstata

Un equipo de investigadores desarrolla hoy un nuevo modo de atacar proteínas que durante mucho tiempo se consideraron inalcanzables mediante fármacos, lo que abre la puerta a nuevos tratamientos para el cáncer de próstata y otras enfermedades graves.

Según la revista Nature Signal Transduction and Targeted Therapy, estas proteínas son conocidas por ser desordenadas, y tienen la capacidad de cambiar de forma por ser extremadamente flexibles.

“Las mismas juegan un rol fundamental en una amplia gama de enfermedades, como el cáncer, los trastornos neurodegenerativos, las enfermedades cardíacas y las enfermedades autoinmunes; sin embargo, actualmente solo existen unos pocos medicamentos capaces de actuar sobre ellas”, puntualiza la fuente.

En este nuevo estudio los investigadores se enfocaron en diseñar fármacos que se unen con mayor fuerza a estas proteínas y bloquean su actividad patógena.

A diferencia de la mayoría de las proteínas, que se pliegan formando estructuras tridimensionales estables, las proteínas desordenadas contienen regiones flexibles que cambian al interactuar con moléculas dentro de las células.

Debido a que carecen de sitios de unión fijos, son extremadamente difíciles de atacar con fármacos tradicionales.

El nuevo estudio se centró en una proteína específica, el receptor de andrógenos, que impulsa el crecimiento de la mayoría de los cánceres de próstata.

Ahora en lugar de encajar en un único punto fijo, los investigadores desarrollaron compuestos que interactúan con la región móvil de la proteína, la congelan en un estado inactivo e impiden que active los genes que impulsan el crecimiento del cáncer.

Al modificar sistemáticamente los compuestos a nivel molecular, fueron identificados varios candidatos prometedores que inhiben eficazmente el receptor.

Cuando experimentaron con animales, observaron una ralentización del crecimiento del cáncer de próstata con mayor eficacia que un tratamiento comúnmente utilizado contra esta dolencia.

Los investigadores de la Universidad de Columbia Británica y de BC Cancer (Canadá) lograron desactivar el receptor de andrógenos incluso en situaciones en las que los medicamentos actuales contra el cáncer de próstata dejan de funcionar.

El próximo paso será buscar candidatos para los ensayos clínicos, con el objetivo de desarrollar fármacos contra el tipo de tumoración mencionada que puedan utilizarse en etapas más tempranas del tratamiento y con menos efectos secundarios.

Teniendo en cuenta que las proteínas desordenadas están implicadas en numerosas enfermedades con este nuevo enfoque se podrán obtener mejores resultados.

(Tomado de Prensa Latina)