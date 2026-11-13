Díaz-Canel: “El desarrollo local no se decreta, se construye”

CE-GESTA 2026 ya es historia. Este jueves, en el Palacio de Convenciones de La Habana, concluyó el evento Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo, tras tres jornadas de debate, intercambio y construcción colectiva. Al pronunciar las palabras de clausura, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dijo: “Hoy cerramos tres días intensos de debate, intercambio y construcción colectiva en el marco de CE-GESTA 2026.”

El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo de la Universidad de Pinar del Río, con el auspicio del Ministerio de la Agricultura y la FAO. La cita coincidió con el vigésimo aniversario de la Red de Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo Local (Red UCID); con el 50 aniversario de la fundación del Ministerio de Educación Superior (MES); y con el año del centenario de Fidel Castro Ruz, cuyo pensamiento estuvo presente en los debates. En la clausura participaron representantes del sistema de Naciones Unidas y de la FAO, junto a directivos, investigadoras e investigadores, cooperativistas, gestores locales y colegas de la comunidad internacional.

Díaz-Canel subrayó que los temas abordados no son ámbitos aislados, sino dimensiones de un mismo desafío nacional. “La dirección, el cooperativismo, la innovación, el turismo local y el desarrollo de nuestros territorios”, enumeró, y sostuvo que “la transformación de la dirección es condición de la transformación económica y social”. Esa idea atravesó todo el congreso y reapareció en cada uno de los ejes de trabajo.

El presidente cubano reconoció el empoderamiento de la mujer cubana en el desarrollo local. “Este evento también ha sido magnífica expresión de empoderamiento de la mujer cubana en el desarrollo local”, expresó, y destacó su presencia en la dirección de los once talleres y su mayoría en el comité organizador.

Sobre la implementación de las transformaciones fue preciso: “No basta con una dirección general desde el nivel central ni con coordinación provincial. Lo determinante es lograr una eficaz ejecución operativa a nivel territorial y comunitario”. Añadió que esa implementación la están haciendo los municipios. Al conmemorar estos veinte años de las redes de gestión universitaria del conocimiento y la innovación para el desarrollo local, afirmó que no se celebra simplemente una fecha: “reafirmamos un modelo”. Un modelo que, dijo, ha demostrado durante dos décadas ininterrumpidas que “el conocimiento universitario no es un flujo académico, sino un instrumento de soberanía territorial”.

El evento convocado por CE-GESTA fue, en sus palabras, mucho más que un acto conmemorativo. “Ha sido un ejercicio de reflexión colectiva donde se han abordado temas que van al corazón de la transformación que nuestro país necesita”, señaló. El análisis de la Red UCID no fue un ejercicio documental, sino un método de trabajo para identificar las verdaderas causas de los problemas y sus soluciones.

Díaz-Canel reconoció las fortalezas de la red: tres décadas de tradición en investigación y dirección, un cuerpo de investigadores con formación teórica sólida y experiencia en distintos sistemas, y presencia en universidades y centros de investigación de todo el país. También destacó las debilidades: “el distanciamiento de la investigación de la práctica directiva en la base, la insuficiente inserción de la red y los equipos de implementación de los ejes temáticos, el envejecimiento relativo de la base investigadora y las limitaciones tecnológicas”. Y mencionó las amenazas y oportunidades: el bloqueo, la política de máxima presión de Estados Unidos contra Cuba, la fuga de talento y las oportunidades que abren las 176 transformaciones económicas y sociales, “un campo inmenso de investigación aplicada”.