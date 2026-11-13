Reorganizan áreas de parqueo en el centro de Santa Clara

Como parte del cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Provincial de Seguridad Vial (CPSV), avanzan las acciones para reorganizar las áreas de estacionamiento en el centro de la ciudad, en las inmediaciones del parque Leoncio Vidal.

La nueva disposición contempla la habilitación de espacios de parqueo a 60 grados, en el lateral frente al teatro La Caridad, el hotel Central y la Biblioteca Provincial José Martí. Asimismo, se establecieron cinco espacios de estacionamiento en el lateral frente a Hamburguesa Centro.

De igual forma, continúan las labores para ordenar y definir las áreas destinadas al estacionamiento de triciclos eléctricos y motonetas de combustión.

Estas acciones persiguen una mejor organización del tránsito y un aprovechamiento más eficiente de los espacios disponibles, con el propósito de garantizar que el estacionamiento de los vehículos se realice de forma organizada y en cumplimiento de las medidas de seguridad vial, en beneficio de la movilidad y la protección de todos los usuarios de la vía.