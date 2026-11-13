Felicitó Raúl a la Brigada de la Frontera en su aniversario 65

GUANTÁNAMO.–El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, felicitó a los combatientes de la Brigada de la Frontera (BF) Orden Antonio Maceo, en ocasión del aniversario 65 de creada esa fuerza.

En una gala político-cultural, celebrada en la ciudad de Guantánamo, el general de División Eugenio Armando Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental, leyó la carta en la cual Raúl escribió «los felicito por sus significativos resultados en estas décadas y les ratifico nuestra confianza en que continuarán con la misma firmeza y tenacidad defendiendo la Patria Socialista.

«Corresponde a ustedes el altísimo honor de proteger la soberanía nacional en el límite con la base naval estadounidense en Guantánamo, que usurpa una porción del territorio nacional en contra de la voluntad del pueblo cubano.

«A lo largo de estos años, sus combatientes han sabido enfrentar, con valor y sacrificio, agresiones y provocaciones. Por esa razón y muchos más motivos, la Brigada de la Frontera ha sido merecedora de la Orden “Antonio Maceo”.

«En esta fecha, nuestro primer pensamiento a los caídos en el cumplimiento del deber y el reconocimiento para todos los que han tenido el privilegio de defender a Cuba desde esta digna trinchera y a los que hoy continúan con tan honrosa misión, con la mirada firme y la convicción de que, junto a nuestro pueblo, en medio de la compleja situación que hoy enfrenta el país, alcanzaremos la victoria.

Un fuerte abrazo,

General de Ejército Raúl Castro Ruz»

La gala contó con la presencia de los miembros del Buró Político del Partido, Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y del general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR, y jefe del Estado Mayor General.

Legrá Sotolongo le entregó un diploma con la firma del Ministro de las FAR a la BF, reconocida también por el Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en la persona de su máxima dirigente, Meyvis Estévez Echevarría, como Colectivo Centenario de Fidel.

Durante 65 años, la BF ha escrito páginas de heroísmo y fidelidad en defensa de nuestra soberanía.