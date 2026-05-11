La enfermedad celíaca y su conmemoración

La celiaquía o enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunitario responde de manera anormal al gluten, una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Cuando una persona que padece esta afección ingiere gluten, su sistema inmunológico causa daño al revestimiento del intestino delgado, afectando la habilidad del cuerpo para absorber nutrientes que son esenciales.

Este daño intestinal puede dar lugar a una variedad de síntomas, que incluyen problemas digestivos como diarrea, hinchazón y dolor abdominal, así como manifestaciones menos evidentes como cansancio, anemia, pérdida de peso e incluso cambios en la piel y en el estado emocional. Algunas personas pueden experimentar síntomas leves o no presentar ninguno, lo que puede complicar el diagnóstico.

El tratamiento fundamental para la celiaquía es seguir una dieta estricta y sin gluten de manera permanente. Al eliminar el gluten de la alimentación, el intestino tiene la oportunidad de recuperarse y, por lo general, los síntomas mejoran de manera significativa. Es crucial que el diagnóstico lo realicen profesionales de la salud, ya que una detección temprana puede ayudar a evitar complicaciones a largo plazo.

Día de su conmemoración

El 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la enfermedad celíaca, con la finalidad de crear conciencia acerca de este trastorno, fomentar su diagnóstico precoz y difundir información sobre la importancia de mantener una dieta sin gluten. Esta fecha también busca apoyar a quienes conviven con la enfermedad y aumentar la comprensión social de sus necesidades.

La elección del 12 de mayo no es aleatoria, ya que coincide con el nacimiento de Florence Nightingale, una figura histórica en el ámbito médico. Aunque no está directamente relacionada con la celiaquía, su legado en la atención de la salud y la mejora de las condiciones médicas simboliza el compromiso hacia el bienestar de los pacientes y la relevancia de una atención adecuada.

En esta fecha se llevan a cabo campañas educativas, actividades informativas y acciones comunitarias en diversos países para visibilizar la enfermedad, impulsar la investigación y mejorar la calidad de vida de quienes la sufren. También se busca desmentir mitos y subrayar la importancia de un diagnóstico adecuado y un tratamiento que se base en una alimentación sin gluten.