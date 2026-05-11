Omara Durand, presidenta del Comité Paralímpico Cubano

La impronta de la compañía de teatro infantil La Colmenita marcó desde el amor el inicio de la Asamblea General del Comité Paralímpico Cubano (CPC), que eligió como su presidenta a la multicampeona paralímpica Omara Durand Elías.

En el Centro de Negocios de Miramar, en jornada devenida expresión del humanismo, el sentido de inclusión y la unidad del deporte cubano, se distinguió con la condición de Presidente de Honor Vitalicio a su hasta entonces titular, el doble monarca olímpico Alberto Juantorena Danger.

Tras la votación, que incluyó la aportada por delegados de todo el país enlazados por videoconferencia, la reina del paratletismo expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella y en sus compañeros.

«Es enorme y novedoso el reto que enfrentaremos con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, y de todos los comprometidos con el propósito de fortalecer esta obra del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario, pese al arreciado bloqueo de Estados Unidos, que tanto nos limita», afirmó la también recordista paralímpica y paramundial.

El encuentro se realizó en presencia de glorias del paradeporte y tuvo como invitados al presidente, al vicepresidente primero y a la vicepresidenta del Inder, Osvaldo Vento Montiller, Raúl Fornés Valenciano y Teresa Yamila Méndez Álvarez, por ese orden.

Fueron reconocidos, por su aporte al deporte para personas con discapacidad, Vento Montiller, Fornés Valenciano, y el secretario general saliente del CPC, Oscar Beltrán Fernández.

En las palabras conclusivas, el titular del organismo felicitó a Omara, a quien calificó como «el mejor de los ejemplos de los valores de la juventud cubana, con sobrados méritos para ejercer la tarea encomendada. Distinguida por su sencillez y humildad».

El directivo ponderó le entrega de profesores y otros especialistas que tributan desde la base, a quienes consideró héroes anónimos en ese ámbito, y el trabajo de las asociaciones que agrupan a los competidores.

«Necesitamos un Comité Paralímpico más sólido, con buena organización y con mayor presencia en escenarios internacionales. Sabemos que ustedes seguirán poniendo en alto nuestra bandera y el prestigio del deporte cubano», aseveró.

Durante la asamblea se presentó y aprobó el informe de gestión correspondiente al período 2021-2025, signado por avances y metas no satisfechas.

Entre los primeros se resaltaron el fortalecimiento institucional, la participación y cooperación regional, convenios de cooperación, contratos y patrocinios, y el incremento de la participación en escenarios internacionales.

Las deudas con el calendario nacional, asociadas a las efectaciones económicas que genera la guerra que se le hace a la Isla, aparece del lado negativo.

Como principales resultados en el período se refirieron a los alcanzados en los Juegos Parapanamericanos de Chile 2023, los Juegos Paralímpicos de París 2024, los Juegos Parapanamericanos de Chile 2025, los Juegos Sordolímpicos de 2022 y 2025 y varios campeonatos mundiales.

También se aprobaron los estatutos que en lo sucesivo regirán al CPC, y se fijaron como objetivos hasta 2028 impulsar políticas de equidad de género y fortalecer las clasificaciones deportivas hacia los distintos eventos.

La mirada del movimiento paralímpico cubano se dirige ahora a los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda de Guayaquil, Ecuador, y a los Juegos Paracentroamericanos de Puebla, México, ambos previstos en 2026.

Proseguirán en el calendario los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027 y los Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

La jornada tuvo un cierre cultural a cargo de la cantante Annie Garcés, quien deleitó a los presentes con su interpretación del tema «Cabalgando con Fidel», de Raúl Torres.