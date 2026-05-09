Concierto en Cuba realza el son, Patrimonio de la Humanidad

El Teatro América acogió ayer el concierto Mi son entero, primer homenaje público al género musical tras su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco

La gala estuvo organizada por el Instituto Cubano de la Música, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en La Habana.

A propósito del Día del Son Cubano, la cita reunió a agrupaciones emblemáticas como el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, Yarima Blanco y Son Latino, Yosander y Agranel, Vania Borges, María Victoria, Geydi Chapman, Maikel Dinza y compañías danzarias invitadas, en un recorrido artístico que integró música, danza y poesía.

En exclusiva para Prensa Latina, la directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, Anne Lemaistre, subrayó que “el son es el padre de todos los géneros musicales de Cuba; incluso el jazz puede considerarse hijo del son”. Transciende realmente todas las fronteras, así que para nosotros era tiempo de hacer la inscripción y que este expediente tenga un reconocimiento internacional, añadió.

Durante su intervención en la gala, Lemaistre recordó a figuras como Adalberto Álvarez, el Trío Matamoros, Joseíto Fernández, El Guayabero, Compay Segundo y Arsenio Rodríguez, representantes emblemáticos del género musical.

Mientras, la presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, recibió el diploma de inscripción del son en nombre de las comunidades portadoras.

En declaraciones exclusivas a esta agencia, afirmó que “este es el primer concierto del Día del Son Cubano cuando ya la práctica ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad; es un motivo de alegría y celebración, un regalo a los portadores que hicieron posible este expediente.

Hablar del son es hablar del patriotismo también, es hablar de esencia, es hablar de nuestras tradiciones más identitarias y es rememorar a aquellas personas que también bailaron, vivieron y sintieron pasión por el son, afirmó Fajardo.

Entre los invitados al Gran concierto estuvieron la presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, Norma Goicochea;La titular de la Comisión Cubana de la Unesco, Dulce María Buergo y la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Sonia Virgen Pérez.

En el escenario, Lemaistre definió el concierto como “una verdadera crónica del pueblo de Cuba y un ejemplo de transculturación”, mientras Fajardo resaltó que el son condensa las tradiciones españolas y africanas en la esencia cubana, transmitida de generación en generación.

La celebración reafirmó al son como expresión viva de identidad, cohesión social y creatividad popular, y como legado que trasciende fronteras.