Para mamá, mi amor primero 

Con dosis de cariño infinito, las madres siempre están presentes, sin importar las distancias en sus distintos modos de expresión

Por Mirelsys Madrigal González:

Hasta los 27 años de edad era normal escuchar a mi mamá decir: «negrita, tu naciste de pie», cuando algo me salía bien o las «buenas cosas» se me daban con facilidad, pero en realidad esa manida frase que pronunciaban sus labios no era solo por el hecho de que en el argot popular son sinónimo de buen augurio

en la vida, sino porque en realidad «literalmente» el pie fue la primera parte de mi cuerpo que salió al mundo.

Hace unos días escuché por primera vez una canción de Rocío Jurado con la cual me sentí identificada, y cito un pequeño fragmento:

Algo se me fue contigo

Madre

Algo se me fue prendido

Madre



En las alas de tu alma

Madre

O en tu último suspiro

Madre



Esa eterna madrugada

Madre

Algo se me fue contigo

Madre (…)

Y creo que sí, en mi caso fue la suerte a la que tanto ella hacía referencia, la cual se esfumó con su partida de este mundo.

Entonces entení que la «llamada suerte» no era más que su incondicional amor, su desmedida preocupación, su complicidad en cada momento de mi vida.

***

***

Por José Luis Alvarez Suárez:

A veces, las fechas de celebración producen el efecto contrario. Sucede por lo de la maldita circunstancia o porque ha de ser natural una ausencia particular que cierra el paso a la alegría.

A veces, o casi siempre, en esas fechas las nostalgias pesan. Serán más los llenos de dicha; seremos menos los desafortunados… ¿Quién sabe?

Mi madre está bien de salud, por suerte. Ha librado recientes batallas contra arbovirosis y, de inmediato, ha vuelto a concentrarse en las demandas del día a día.

Mi madre no tiene capital municipal ni provincial ni nacional, pero es genuinamente cubana. Hermosa y delicada flor en medio del campo. Espera y, cuando logramos la llamada, debo desmontar con paciencia la fake news que ya es casi ley en su ambiente.

Mi madre es una guerrera. Una palma real que lucha contra el tiempo, contra las tempestades que amenazan y que llegan, a veces sí, a veces no. Es una madre cubana.

Ella me quiere cerca. Yo no la quiero lejos. Pero, La Habana es La Habana, y soy progreso en la capital nacional, proveedor de esperanza para ella, la familia y nuestra casita en el campo.

Un mismo archipiélago, una misma carretera central, y ni siquiera un segundo domingo de mayo ha hecho el milagro de la unión. Habrá llamada telefónica: probablemente sí. De occidente a oriente. Desde el Cerro que tiene la llave de la gran ciudad hasta el santiaguero Contramaeste de los antiguos naranjales.

Y también habrá una fecha para el reencuentro; con viajes que serán fáciles de hacer y pagar, o probablemente no; con el mismo amor en el corazón y prosperidad en nuevas maletas.

Llegará ese día y no habrá fake news que nos impida celebrar, porque en definitiva, madres así hacen que valga la pena los sueños. “Hijo: nunca dejes de amar ni de soñar”.

***

Estimado(a) lector(a): Comparte también tu mensaje para mamá, comparte esa historia que la hace eterna en ti. El homenaje debe ser permanente, todos los días, por lo que no importa si tus palabras nos llegan en julio o agosto. Quedamos atentos.

https://if-cdn.com/38C7bhfR?app=1