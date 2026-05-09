Copa interbarrios de fútbol en Caibarién: Pilar se impone en la semifinal de ida

El conjunto del Reparto Pilar se adelantó en la primera semifinal de la Copa Interbarrios de Fútbol, al vencer por goleada de 4-1 a Puerto Arturo en los terrenos de éste deporte en la Villa Blanca.

Según informó Carmen González Washington, jefa del Departamento de Actividades Deportivas en Caibarién, el triunfo se cimentó en la ofensiva de Dairon García, autor de dos goles, y Gabriel García González, quien también aportó una anotación y figura en la preselección nacional sub-17, a la que deberá integrarse el próximo 1 de junio.

El otro cruce semifinal será entre el equipo llamado, Kenya, del Paseo Martí y La Güira. Los partidos de vuelta del Interbarrios de Fútbol en Caibarién, están programados para el lunes y martes, salvo algún contratiempo.

Cada encuentro se disputa en dos tiempos de 35 minutos, con 10 de descanso.

En caso de empate, la clasificación se definirá por penales.

Las finales finales están programadas por el Bronce el viernes 15 de mayo, 4:30 p.m y por el Oro el sábado 16 también, 4:30 p.m.

El Reparto Pilar, con su contundente victoria, se perfila como uno de los favoritos para disputar el título, mientras Puerto Arturo deberá buscar la remontada en el partido de vuelta.