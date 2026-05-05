Intelectuales cubanos reafirman defensa de la soberanía y la justicia social

Un grupo de destacados intelectuales cubanos, entre ellos Premios Nacionales de Ciencias Sociales e Historia, emitió una declaración pública en la que ratifican su compromiso con los principios de independencia, soberanía y justicia social que han guiado el proceso revolucionario desde sus orígenes.

El documento, difundido por el medio Cubadebate, subraya que la historia de Cuba ha estado marcada por la resistencia frente a toda forma de dominación externa, legado que continúa siendo fundamento del pensamiento nacional.

La declaración fue suscrita por reconocidos intelectuales como Isabel Monal Rodríguez, María del Carmen Barcia, Pedro Pablo Rodríguez López, Olga Portuondo Zúñiga, Sergio Guerra Vilaboy, Alberto Prieto Rozos y Aurelio Alonso Tejada.

También se sumaron José Luis Rodríguez García, Francisca López Civeira, Mildred de la Torre, José Bell Lara, Hebert Pérez Concepción y Urbano Martínez Carmenate, junto a Israel Escalona Chádez, José Luis Méndez Méndez y otros académicos comprometidos con la defensa de la soberanía nacional.

Los firmantes denuncian las presiones económicas y políticas que afectan la vida cotidiana del pueblo.

Denunciamos al imperialismo como una amenaza a la paz, la estabilidad y la autodeterminación de las naciones, reiteraron.

El mensaje reivindica la vocación humanista del proyecto social cubano, orientado a la dignificación del ser humano y la ampliación de derechos.

De igual manera, insiste en que la solución de los problemas internos corresponde exclusivamente al pueblo de la isla, mediante el diálogo y la participación.

Los intelectuales también llaman la atención sobre discursos que, bajo apariencia académica o cívica, pueden servir a agendas de desestabilización. Frente a ello, sostienen que la paz debe ser principio rector de la convivencia nacional e internacional.

Abogamos por la paz como principio rector de la convivencia nacional e internacional, subrayaron.

Finalmente, expresan confianza en la capacidad del pueblo cubano para enfrentar sus retos con inteligencia y sentido de justicia, convocando a la comunidad académica y a la ciudadanía a defender la verdad histórica, la independencia nacional y los valores de solidaridad que caracterizan a la nación.

Declaración de intelectuales cubanos en defensa de la soberanía nacional, la paz y la justicia social

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Solidaridad sin fronteras: Intelectuales brasileños alzan la voz por Cuba

Una vez más, la inteligencia sensible y el compromiso ético de los artistas e intelectuales del mundo se alza contra la injusticia. En esta ocasión, desde Brasil, voces de reconocido prestigio como las del teólogo Frei Betto, el inmortal creador Chico Buarque, el periodista Fernando Morais y el novelista Eric Nepomuceno encabezan una lista de figuras de la cultura que se han sumado al comunicado de solidaridad con Cuba promovido por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), en circulación desde el pasado 2 de mayo.

En el texto —divulgado por la Coordinación Internacional de la REDH— se denuncian las recientes amenazas militares contra Cuba, así como las nuevas sanciones que profundizan el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, el más extenso y genocida de la historia.

«Mientras la humanidad clama por paz, cooperación y respeto al Derecho Internacional —prosigue el llamamiento—, la actual administración estadounidense responde con la lógica del terrorismo de Estado: el reforzamiento del criminal bloqueo y la persecución de cualquier transacción financiera que ose acercarse a la isla». En ese diagnóstico certero se desnuda la esencia de una política que, como sentencian los firmantes, «no responde a lógica política alguna, sino a la acción coercitiva de un poder imperial que recurre a la fuerza para intentar anular la soberanía y la dignidad de un pueblo».

Ante el recrudecimiento de las hostilidades y las peligrosas amenazas contra la mayor de las Antillas, cobra urgente vigencia la convocatoria de la REDH: un «llamado urgente a todos los intelectuales, académicos, artistas, a la comunidad internacional, a los gobiernos, a los movimientos sociales y a los pueblos del mundo a pronunciarse y a cerrar filas en apoyo a Cuba».

Cuba no está sola. Y lo dicen hoy, con la fuerza de su arte y su palabra, estos imprescindibles voceros de Brasil. Que el imperio escuche bien: la solidaridad es un arma invencible.