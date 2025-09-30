Intercambia embajador de la Unión Europea en Cuba con autoridades de Remedios

El Excmo. Sr. Jens Urban, embajador de la Unión Europea en Cuba, sostuvo este lunes un encuentro oficial con las máximas autoridades gubernamentales del municipio villaclareño de Remedios.

Lilian Rojas Barrios, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y Jorge Luis Ferrer Espinosa, intendente remediano, expusieron al distinguido visitante los valores históricos y patrimoniales de la villa.

«El territorio ha recibido en los últimos años el apoyo de la Unión Europea, fundamentalmente a través del Programa País, con la ejecución de proyectos como ALAS, POSAS y CONSAS, vinculados a la agricultura. Asimismo, trabajamos con el Programa para la transición ecológica hacia municipios sostenibles en Cuba y su apoyo a los actores económicos», subrayó Rojas Barrios.

Gobernanza, agricultura, energía limpia y comunicaciones, constituyen temas de la agenda en común, encaminados a potenciar, además, la cadena de pienso criollo, aves y cerdos en tres consejos populares de la demarcación.

El diplomático se interesó por el rico acervo cultural de la ciudad patrimonial, e indagó por el Museo de las Parrandas y la Casa Natal de Alejandro García Caturla, icónico compositor de música contemporánea y multiinstrumentista natural de esta tierra.

Durante su intervención, el embajador de la Unión Europea condenó el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la isla y lo calificó como una política absurda y fallida, al tiempo que aseguró que es preciso continuar trabajando para impulsar los nexos bilaterales más allá del bloqueo.

Por la parte cubana estuvieron presentes Milagros Artiles Pérez de Prado, asistente del vicegobernador y especialista en relaciones internacionales en el Gobierno Provincial, y Larissa Torres Niebla, directora de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Internacional.

Ambas funcionarias, igualmente, agradecieron la posición de los países de Europa contra el cerco de Washington; en ese sentido, explicaron cuánto avanzan disímiles experiencias de productores de alimentos locales que impactan directamente en la economía y la vida cotidiana de los pobladores de esta urbe.

El Excmo. Sr. Jens Urban también asistió a la clausura de la exposición «Doble mirada de Europa», en la galería de arte Carlos Enríquez, de Remedios, una muestra bipersonal de Neisy González y Julio Larramendi.

La exposición resalta la visión complementaria de ambos artistas, cuyas cámaras conducen al espectador por un recorrido íntimo y reflexivo a través de ocho países europeos: Suecia, Polonia, Italia, República Checa, Francia, España, Hungría y Portugal.

La curaduría busca establecer, mediante las artes visuales, un verdadero puente de encuentro cultural entre la mayor de las Antillas y Europa.

La delegación de la embajada europea estuvo integrada por Pablo Benítez Jiménez-Ugarte, jefe de Sección Política, Prensa e Información, y Amaya Olivares Zapiain, Oficial de Cooperación.

Las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y Cuba, establecidas en 1988, están basadas en un diálogo político que promueve la cooperación, el respeto por los derechos humanos, así como en el desarrollo de respuestas conjuntas a desafíos globales.