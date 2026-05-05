No hay registro obligatorio de redes sociales, ni remplazo masivo de carnés de identidad en Cuba

En las últimas horas circula en redes sociales información falsa sobre un supuesto Decreto No. 312/2026, del Consejo de Estado de Cuba, que establece el remplazo masivo de los actuales carnés de identidad y obliga a los ciudadanos cubanos a registrar todas sus cuentas de redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, etc.), so pena de multas, suspensión de servicios de internet y hasta confiscación de bienes.

La propia presentación del comunicado —examinada con detenimiento— deja ver su naturaleza fraudulenta:

1. No existe tal decreto en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, espacio encargado de la publicidad de las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos, resoluciones y demás disposiciones de interés general que se emitan por los órganos competentes del Estado y el Gobierno cubanos.

Captura de pantalla del falso comunicado oficial. Tomado del perfil de Facebook de Henry Omar Pérez.

2. Logística y técnicamente no es posible cambiar masivamente los carnés de identidad de los cubanos en solo dos meses (de abril a junio 2026).

3. Contradice las políticas de gobierno digital en Cuba. El gobierno cubano impulsa la plataforma de información y servicios Soberanía, que permite a los ciudadanos acceder a información sobre disímiles trámites y servicios, así como realizar solicitudes en línea, dar seguimiento a su estado y evitar visitas presenciales a las entidades públicas, siempre con garantías a la seguridad y la privacidad de los datos de los usuarios. Ninguna norma oficial obliga a listar cuentas personales en sitios de res sociales.

Captura de pantalla del falso comunicado oficial. Tomado del perfil de Facebook de Henry Omar Pérez.

4. Errores de forma: Varios términos utilizados no corresponden con el ordenamiento jurídico vigente en el país. Por ejemplo, el cargo de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros no existe en la actual estructura del Estado y el Gobierno cubanos, fijada en el articulado de la Constitución de 2019.

Asimismo, tampoco resulta acertado el rango normativo manejado en el texto. Dictar decretos corresponde al Consejo de Ministros como máximo órgano ejecutivo administrativo de la República. Quien redactó el bulo copió mal los formatos legales.

Captura de pantalla del falso comunicado oficial. Tomado del perfil de Facebook de Henry Omar Pérez.

Conclusión: Es una noticia falsa creada para generar miedo, desconfianza y viralizarse entre cubanos, dentro y fuera de la isla.

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Con información de los perfiles de Facebook de Henry Omar Pérez y Lázaro Manuel Alonso