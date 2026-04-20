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Tecnología que transforma, humanidad que decide (+Video)

Tomado de Cubahora

La inteligencia artificial se consolida como una herramienta indispensable que transforma la vida, obligando a repensar tanto la educación como el rol de las habilidades humanas

Hace apenas dos años, hablar de inteligencia artificial generativa sonaba a ciencia ficción. Hoy, es parte de nuestra rutina: redacta correos, diseña imágenes, diagnostica enfermedades e incluso compone música. Pero más que una herramienta, la IA se ha convertido en un espejo.

La inteligencia artificial se consolida como una herramienta indispensable que transforma la vida obligando a repensar tanto la educación como el rol de las habilidades humanas.

Esta permite ajustar contenidos al ritmo y las dificultades de cada estudiante, algo difícil de lograr con el mismo nivel de detalle en grupos numerosos. También facilita tutores virtuales, retroalimentación inmediata y apoyo continuo, lo que amplía las oportunidades de aprendizaje más allá del aula. Al mismo tiempo, libera tiempo del profesorado para tareas más creativas, reflexivas y humanas

Un espejo de nuestra eficiencia y también de nuestra pereza. Delega en ella desde tareas triviales hasta decisiones éticas, sin detenernos a preguntar: ¿quién programa los sesgos? ¿Qué datos alimentan su “sentido común”? Porque la IA no es neutral: reproduce desigualdades, amplifica prejuicios y, en su afán por optimizar, puede ignorar matices que solo la conciencia humana capta.

La inteligencia artificial no solo transforma la salud, la educación o la vida cotidiana, sino que también plantea un reto más amplio que trasciende lo tecnológico. El desafío actual consiste en actualizar nuestros saberes y actuar con responsabilidad frente a los avances que reconfiguran de manera acelerada la forma en que concebimos el presente y proyectamos el futuro.

Actualizar nuestros saberes no significa que todos debamos programar. Significa entender qué hace la IA, dónde falla, quién la controla y cómo nos afecta. Significa recuperar el pensamiento crítico, la pregunta incómoda y el derecho a la explicación. Porque una sociedad que delega sin comprender no es una sociedad avanzada: es una sociedad vulnerable.

https://youtu.be/qcMzXjfvZpU?si=MbHmuUi-nP-813LA

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