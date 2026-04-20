Cuba ganó y clasificó en Polo Acuático (m) para Santo Domingo 2026

Cuba estará en Santo Domingo 2026 con equipos en uno y otro sexo. Las chicas juegan este domingo ante Colombia por bronce, y los varones disputarán la quinta plaza ante Costa Rica

EL EQUIPO masculino de polo acuático de Cuba empató (12-12) con el de Guatemala en tiempo reglamentario, y luego lo superó por 4-2, en la tanda de penales del clasificatorio de Cali, en Colombia rumbo a Santo Domingo 2026.

En el encuentro, disputado en la Piscina Olímpica Hernando Botero O’Byrne, los vencedores tuvieron en Remmy De Armas, Manuel Díaz y Giraldo Carales a sus principales artilleros.

La definición desde los cinco metros resultó determinante. Cuba mostró entrega y capacidad ofensiva, que coronó en los penales. Ese resultado le dio a Cuba el cupo para Santo Domingo 2026, y disputará el quinto lugar frente a Costa Rica.

En la misma alberca, hoy México supero (19-10) a la Mayor de las Antillas en las semifinales de la lid femenina rumbo. El conjunto azteca mostró gran efectividad desde el inicio, con anotaciones consecutivas de Maritza Joanna Ochoa y Valeria Martínez que marcaron la diferencia en el marcador.

Las cubanas, lideradas por Aliannis Ramírez y Mairelis Zunzunegui, respondieron con garra y lograron mantener la presión. Sin embargo, la defensa mexicana neutralizó los intentos caribeños, consolidando su dominio en el certamen. Ya clasificadas, jugarán este domingo frente a Colombia por bronce.