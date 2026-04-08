Andrea Becali logra récord nacional en 50 metros libre

Alentador hecho en el Abierto de Australia de cara a la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026

La Habana.- LA CAPITALINA Andrea Becali se convirtió este martes en la primera nadadora cubana en bajar de los 26 segundos en 50 metros libres al marcar 25.87 en el Abierto de Australia 2026.

El anterior récord nacional era de 26 segundos exactos desde el 14 de marzo de 2023 de la baracoesa Elisbet Gámez, la ondina de la Isla -ya retirada del deporte activo-, con el historial más destacado a nivel internacional.

Becali logró 26.28 segundos en la serie preliminar, de hecho mejorando su tiempo personal, que era de 26.39 desde los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025.

En la final B concretó el récord tras ubicarse en el tercer puesto y que representó onceno general.

La cubana, quien cumple con una beca en Australia de la World Aquatics, competirá este miércoles en 200 libre, distancia en la que Elisbet atesora la cota nacional con 1:58.55 minutos, impuesto durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

La espigada nadadora desde hace unos años coquetea con tiempos cercanos a los dos minutos, por lo que no será una sorpresa que esta vez lo consiga.

Esta primacía en 50 metros ha sido esta actuación de la Becali, que el 24 de abril arriba a sus 22 primaveras, de cara a la cita centrocaribeña de Santo Domingo, pactada para el venidero verano.

Su actuación más relevante la protagonizó en la cita múltiple regional de San Salvador 2023, en la que integró los relevos dorados en 4×100 y 4×200 libre y medallas individuales de bronce en 100 y 200 metros de ese propio estilo.