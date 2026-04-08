Abril, mes de transición del período poco lluvioso

Las estimaciones plantean que en abril de 2026 deben ocurrir precipitaciones regulares en las tres regiones del país: en la occidental de 71,5, en la central de 76,2 y en la oriental de 85,4 milímetros, respectivamente

Abril es el segundo mes de mayor acumulado del período poco lluvioso en Cuba y considerado de transición hasta el de mayo, cuando desde marzo avanza la primavera.

La influencia del anticiclón del Atlántico sobre el país comienza a incrementarse gradualmente, mientras las presiones descienden sobre el continente, informaron especialistas del Centro del Clima, del Instituto de Meteorología, en su tradicional boletín.

Explicaron que los sistemas extratropicales aún desempeñan un rol importante en el comportamiento del tiempo y el clima sobre toda la región, por lo que es usual que los frentes fríos crucen sobre nuestro territorio.

También la ocurrencia de vientos de región sur es característica del mes de abril y las precipitaciones generalmente están asociadas a sistemas frontales y ondas del oeste.

Recordaron que en marzo, las temperaturas superficiales del mar se mantuvieron por debajo de sus valores normales en la región centro-oriental del océano Pacífico ecuatorial e incluso en forma ligera por encima de lo normal en su extremo este, aunque a partir de diciembre ha habido anomalías positivas de la sub superficial del mar en la mitad oriental del Pacífico, y en el caso de su zona tropical son consistentes con la presencia del evento La Niña débil.

Opinaron que este último será permanente durante abril y pasarán a neutrales en mayo, cuando los modelos indican un incremento de las probabilidades de que su contraparte, El Niño, inicie su desarrollo en junio o julio, y persista hasta finales del presente año.

El Centro del Clima mantiene una continua vigilancia sobre este fenómeno climatológico e informará oportunamente sobre su evolución, confirmaron.

Estimaron que en abril de 2026 deben ocurrir precipitaciones regulares en las tres regiones del país: en la occidental de 71,5, en la central de 76,2 y en la oriental de 85,4 milímetros, respectivamente, mientras las temperaturas de 30,0-31,2, de 30,6-31,4 y de 30,3-31,6 grados Celsius en ese orden.

Advirtieron que, por lo general, en abril la temperatura media aumenta respecto a los dos meses y en los últimos años las extremas han presentado una tendencia similar.