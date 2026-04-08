Daniel Chavarría, la picardía como gesto literario

En Cuba se mantiene vivo el legado del escritor uruguayo-cubano, a ocho años de su partida física

Este 6 de abril se cumplieron ocho años del fallecimiento de Daniel Chavarría (San José de Mayo, Uruguay, 23 de noviembre de 1933 – La Habana, 6 de abril de 2018), uno de los narradores más singulares del panorama literario cubano y latinoamericano.

Su vida —tan novelesca como sus tramas— volvió a convocar a lectores y escritores en un homenaje realizado en Cairostudio (Calle 24 #257 entre 17 y 19, El Vedado), por iniciativa de Claudia Acevedo, editora de Aurelia Ediciones, quien presentó sus dos últimos libros publicados por el autor bajo este sello: De vario tiempo y lugar y Desplumable pero ojo con él (2017).

Participaron en la cita el periodista y narrador Rafael Grillo; el escritor y creador de contenido para redes sociales, Emmanuel Montes Álvarez —ganador del programa “Un Libro es un Show” de Aurelia Ediciones— y la editora Claudia Acevedo, quienes compartieron recuerdos y anécdotas en torno a un autor que conjugó el humor, la aventura y la crítica social con una energía difícil de igualar.

Un escritor entre la vida y la fábula

Chavarría había llegado a Cuba en 1969, tras un episodio digno de novela: huyendo de la represión en Uruguay, secuestró una avioneta y aterrizó en la Mayor de las Antillas. Con el tiempo, se convirtió en profesor de lenguas clásicas en la Universidad de La Habana y en uno de los nombres clave del policíaco cubano, género que renovó desde su debut con Joy (1978), hasta obras de madurez como La sexta isla (1984), Allá ellos (Premio Dashiell Hammett, 1992), El rojo en la pluma del loro (Premio Casa de las Américas, 2000) y Viudas de sangre (Premio Alejo Carpentier, 2004).

Su novela Adiós muchachos obtuvo el Premio Edgar Allan Poe, otorgado por la Mystery Writers of America, un reconocimiento infrecuente para un autor latinoamericano.

La herencia del pícaro

Durante la conversación en el Cairostudio, Grillo evocó a Chavarría como “el escritor cubano más popular de su tiempo”, capaz de vender miles de ejemplares en todas las editoriales nacionales.

Su secreto, dijo, estaba en combinar el policial, el erotismo y la tradición picaresca española.

“En el fondo —recordó—, sus protagonistas son pícaros modernos: gente viva, audaz, contradictoria, que hace lo que debe para sobrevivir”.

Por otra parte, Acevedo destacó el gesto editorial de rescatar los títulos póstumos de Chavarría y ponerlos otra vez al alcance del público.

“Queríamos volver a colocar los libros en las manos de los lectores y, de paso, recordar a un autor que siempre defendió la idea de una literatura popular pero exigente”.

En tanto Montes subrayó la vigencia de Chavarría entre los jóvenes creadores:

“Es de los pocos autores que se leen y se disfrutan desde la adolescencia. No se puede hablar de literatura negra o humorística en Cuba sin pasar por él”. Montes, quien hoy usa las redes sociales para divulgar literatura cubana entre nuevas audiencias, rescata en su obra una mezcla de crónica y entretenimiento que remite al espíritu travieso del escritor uruguayo-cubano.

Últimas historias y permanencia

De vario tiempo y lugar reúne relatos que cruzan la anécdota real con la invención, mientras que Desplumable pero ojo con él es una novela breve ambientada en la Cuba de los noventa, que se centra en un pescador que halla monedas de un galeón español y se ve enredado en una trama de engaños y deseo.

En ambos libros persisten los sellos del estilo de Chavarría: el humor incisivo, el ritmo ágil y una mirada compasiva hacia la picardía humana.

Ocho años después de su muerte, la figura de Daniel Chavarría sigue viva, no solo por sus premios y aventuras, sino porque su literatura —mezcla de Emilio Salgari y la picaresca criolla— continúa tendiendo puentes entre el lector común y la palabra imaginativa.

En una época de prisas y pantallas, sigue recordándonos que contar bien una historia, y hacerlo con alegría, también es una forma de resistencia.