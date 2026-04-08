Artemis II: El regreso del ser humano a la Luna

Artemis II marca el comienzo de un ambicioso programa que busca estudiar la posibilidad de establecer presencia humana sostenible en la Luna

Un acontecimiento histórico se desarrolla más allá de nuestra órbita, la misión Artemis II se ha convertido en el primer viaje tripulado hacia la Luna en más de medio siglo. Se espera que esta misión recopile datos para próximos viajes de exploración al cuerpo celeste.

La tripulación de este viaje está compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.La misión que tiene una duración aproximada de diez días, contempla un recorrido total de 1,112,129 km desde el lanzamiento hasta el amerizaje. Durante su aproximación más cercana, la nave espacial Orion pasó a 6,500 km de la superficie lunar y alcanzó una distancia máxima de 404,416 km de la Tierra, superando el récord del Apolo 13 que era de 400,171 km.

Consulte además: 11 datos curiosos sobre la primera Misión Espacial a la Luna

El regreso de la misión está previsto para el 10 de abril, con un amerizaje en la costa de San Diego. Una vez en el océano, helicópteros trasladarán a la tripulación al buque USS John P. Murtha, donde se someterán a evaluaciones médicas antes de viajar al Centro Espacial Johnson en Houston.

Artemis II no busca únicamente realizar el viaje al espacio, su propósito central es poner a prueba la nave Orion en condiciones reales de espacio profundo. Los astronautas están realizando operaciones manuales y supervisando sistemas automatizados, evaluando soporte vital, propulsión, energía, control térmico y navegación. También esta mision contempla el análisis de la habitabilidad de la nave y las interfaces de la tripulación,todo en preparación para próximas misiones de la NASA que incluyen el aterrizaje en la Luna, planificado para el 2028.

Además, durante este viaje se llevarán a cabo observaciones científicas de la superficie lunar y estudios sobre la salud humana, fundamentales para preparar futuras misiones de larga duración. Entre las prácticas críticas figuran ajustes de trayectoria, comunicaciones a distancias lunares y el pilotaje de Orion en fases clave del vuelo, culminando con la reentrada y amerizaje.

Como parte de su estrategia de comunicación la NASA ha programado actividades para que el público pueda seguir de cerca lo que ocurre a bordo de la nave. Se trata de una oportunidad única para que millones de personas en todo el mundo sean testigos de un paso decisivo en la exploración espacial. Artemis II marca el comienzo de un ambicioso programa que sentará las bases para misiones a largo plazo a la Luna y la exploración tripulada en Marte.