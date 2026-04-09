Bodeguita del Medio de Santa Clara, centro libre de humo

La entidad resulta la única de su tipo en el país con esta condición

El restaurante La Bodeguita del Medio, un lugar emblemático de la ciudad de Santa Clara al centro de Cuba, perteneciente a la Sucursal Extrahotelera Palmares, recibió la distinción que lo acredita como Centro Libre de Humo.

A la ceremonia asistieron autoridades de Salud Pública e integrantes del colectivo laboral, quienes desde hoy garantizarán un ambiente saludable y beneficioso para cada cliente que los visite sin perder la esencia.

La doctora Isa Álvarez León, miembro del Departamento Provincial de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades en Villa Clara, explicó que la acreditación del centro afianza la política del país, de lograr espacios libres de toxicidad, donde se respire cero humo de tabaco.

De igual forma Yenexi Portal Sala, especialista principal de la Subdirección de Desarrollo de la Sucursal Palmares Villa Clara, señaló que se obtuvo esta certificación debido al compromiso individual de los propios trabajadores y al acompañamiento de PROSALUD.

«Allí las personas van a disfrutar del sabor cubano, de la música y la buena compañía. Que todo ello ocurra en un aire limpio es un acto de respeto hacia nuestra casa y hacia Santa Clara. Agradecemos a cada trabajador y cliente por su apoyo para mantener esta política en el tiempo».

La Bodeguita del Medio de Santa Clara integra desde hoy la red de centros libres de humo en el territorio y se ubica como la primera de su tipo en el país en recibir esta placa.

De esta forma, el restaurante, que ostenta la categoría tres tenedores, demuestra que la tradición culinaria, la alegría y el ambiente saludable pueden convivir en un mismo sitio donde se afianza el esfuerzo colectivo.