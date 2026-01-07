Agresión a Venezuela golpea patrimonio cultural en La Guaira

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, denunció este martes 6 de enero que la agresión militar perpetrada por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela tuvo un impacto directo en el sector cultural.

El vil ataque dejó severos daños en la Biblioteca Pública Central “José María España”, ubicada en el estado La Guaira y declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

Durante una inspección en el recinto, Villegas afirmó que la acción armada extranjera —que derivó en el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros— afectó de manera colateral infraestructuras civiles y culturales de alto valor simbólico y social para la población guaireña.

Según explicó, la visita se realizó por instrucciones precisas de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez Gómez, con el objetivo de levantar un informe técnico y activar un plan de rehabilitación integral del espacio.

Vamos a responder a la agresión con más cultura, con más libros y con mejor infraestructura, haciendo de este un espacio que exorcice la violencia y la violación de nuestra soberanía, y que se ponga al servicio de la paz y de la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, expresó el titular de Cultura.

Villegas detalló que la onda expansiva provocada por tres impactos misilísticos registrados en las cercanías de la biblioteca destruyó varios ambientes del establecimiento, frecuentado por niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

Los daños incluyeron roturas de vidrios, afectaciones en techos y deterioro de la infraestructura general.

Por su parte, Melissa Pereira, coordinadora de las bibliotecas públicas del estado La Guaira, relató los hechos ocurridos en la madrugada del viernes 3 de enero.

El impacto fue muy fuerte y afectó directamente a nuestra Biblioteca Pública Central José María España, una de las más queridas de nuestro estado y patrimonio cultural del municipio, señaló, al describir los destrozos ocasionados por la explosión.

El ataque también tuvo consecuencias en el ámbito sanitario. El Gobierno Revolucionario informó que el bombardeo estadounidense al sector Alfa 4 del Puerto de La Guaira destruyó el almacén central de insumos del programa de diálisis y nefrología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), lo que compromete la atención de al menos 9.000 pacientes renales en todo el país.

Todos en emergencia y en las calles

Organizaciones del sector cultural venezolano se pronunciaron de manera conjunta para rechazar la agresión militar extranjera contra el país y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

El Movimiento Teatral Venezolano Organizado y el Frente Revolucionario de Artesanas y Artesanos de Venezuela (FRAV) difundieron comunicados el lunes 5 de enero en los que ratificaron que la soberanía nacional no admite negociación y que la cultura constituye un espacio central de defensa frente a la intervención externa.

Desde el ámbito de las artes escénicas, actores, directores y dramaturgos advirtieron sobre las consecuencias históricas de las acciones militares extranjeras y llamaron a la comunidad intelectual y cultural a sostener una resistencia activa, basada en la creación artística y la preservación de la memoria colectiva como formas de resguardo de la identidad nacional.

En tanto, representantes del sector artesanal denunciaron los bombardeos registrados en distintas regiones del territorio venezolano y cuestionaron la construcción de narrativas mediáticas orientadas a legitimar la agresión. En ese contexto, anunciaron su permanencia en asamblea continua, reivindicando la producción cultural como una práctica de afirmación política y social.