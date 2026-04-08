Mantiene Tiburones liderazgo en la Copa de beisbol Raúl Gutiérrez Noa in Memoriam

El equipo Tiburones ganó el doble juego ante el equipo Tigres para mantenerse de líder de la primera copa de béisbol Raúl Gutiérrez Noa en Memorian que se desarrolla en Caibarién y en Remedios.

Según la información de José Luis Montiel director del evento, los Tiburones ganaron 10 carreras por dos y siete anotaciones por una.

El primer juego victoria para Yairon Mesa y el segundo para Adrián Mesa Moret.

A la ofensiva se destacaron entre los dos encuentros por los tiburones Cristian Cuéllar de 5-5 con una carrera impulsada y tres anotadas, José carbó conectó de 7-3 con tres carreras anotadas y dos impulsadas, Pavel Penaves de 3-2 con una impulsada y Yosvani Márquez de 7-4 dos impulsadas y una anotada.

Por su parte los Piratas de la Confitera derrotaron a Viñas en juego a nueve entradas, nueve carreras por cuatro, la victoria para Maidel Gutiérrez.

Los piratas con 17 imparables por seis de Viñas.

La tabla de posiciones tiene en el primer lugar a los Tiburones con siete ganados uno perdido, le siguen los Súper frikis con cinco ganados dos perdidos, Piratas de la Confitera tienen cuatro ganados con dos derrotas, Viñas con balance negativo dos victorias cuatro derrotas las Panteras uno ganado cinco perdidos y cierran los Tigres sin victorias en cinco salidas al terreno.

Imagen: Archivo CMHS.