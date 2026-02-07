Vanguardia crecida en nacional absoluto de ajedrez

Ahora son cinco los que marchan igualados a 2,5 puntos en la cima

Omar Almeida (izquierda) y Ermes Espinosa juegan durante la tercera jornada del Campeonato Nacional absoluto de ajedres masculino celebrado en el Hotel Girasol el 6 de Febrero de 2026 en La Habana, Cuba. FOTO: Calixto N. Llanes/Periódico JIT (Cuba)

La Habana.- ASALTADA por cinco inquilinos dueños de 2,5 puntos amaneció hoy la cima del Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez, al que todavía le resta mucho camino por transitar en el Hotel Girasol, de esta ciudad.

A las esperadas tablas entre el habanero Omar Almeida y el villaclareño Ermes Espinosa –únicos ocupantes de la vanguardia antes de comenzar la tercera ronda–, se unieron algunos triunfos que fueron claves para el múltiple empate.

El camagüeyano Jorge Roberto Elías, defensor de la corona, impuso autoridad ante el holguinero Rider Madruga en una jornada en la que el santiaguero Lelys Martínez doblegó al tunero César Alejandro Pérez y el villaclareño Elier Miranda al avileño Brayan León.

Con tales desempeños los tres ganadores escalaron al tope del escalafón, y la existencia de un nutrido pelotón de vanguardia plantea un “enredo” para quienes gustan de adelantar pronósticos.

Realmente nada de lo sucedido rompe con los vaticinios. Todos los punteros forman parte del grupo que debe marcar el paso de un certamen que le garantizará al campeón un puesto en el equipo olímpico de la isla.

Tras los líderes se ubican cuatro jugadores en poder de dos unidades, entre ellos el subcampeón de la versión anterior, el habanero Dylan Berdayes, quien acordó la igualdad con el matancero Jorge Marcos Gómez en su más reciente presentación.

Para este sábado las miradas deben centrarse sobre las tres primeras mesas, que acogerán enfrentamientos mucho menos predecibles a los efectuados hasta ahora.

Ermes tratará de aprovechar las piezas blancas frente a un Elías dispuesto a defender con éxito la corona, al tiempo que, en duelo entre conocidos, Lelys moverá piezas ante Almeida y Elier se cruzará con Dylan.

Después de estos enfrentamientos pudiera emerger un panorama algo más claro de lo que pudiera suceder en esta justa, pactada a nueve rondas por el sistema Suizo y en la que, a la espera de mayores sorpresas, los favoritos siguen cumpliendo con las expectativas.