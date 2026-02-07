sábado, febrero 7, 2026
Caibarién

El barrio que nos une

Belkis Jiménez
Globalizar la solidaridad; llamado de Cuba frente a la Covid-19

La vida en comunidad se fortalece cuando priman el respeto, la cooperación y las buenas normas de convivencia social. Cada barrio es un espacio donde se construyen relaciones humanas basadas en la ayuda mutua, el diálogo, la comprensión y la responsabilidad colectiva ante las necesidades de los demás.
En este sentido, resulta vital reconocer y potenciar el apoyo solidario de vecinos, bicitaxistas y motoristas, quienes muchas veces se convierten en el primer eslabón de ayuda ante situaciones de urgencia médica, facilitando el traslado oportuno de personas enfermas, adultos mayores, embarazadas o personas con movilidad reducida.
Ante las bajas temperaturas, también se hace un llamado a compartir desde lo que cada cual pueda: alimentos, ropa de abrigo, calzado, mantas u otros recursos que puedan ser de utilidad para familias vulnerables, personas solas o en situación de riesgo social. Un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien.
De igual forma, es imprescindible promover el cuidado responsable de nuestras mascotas y el apoyo a los animales en condiciones de calle, brindándoles protección, alimento, abrigo y, cuando sea posible, atención veterinaria. Proteger a los animales también es una forma de educar en valores, sensibilidad y respeto por la vida.
La colaboración vecinal no es solo una acción puntual, es una actitud permanente. Construir un barrio solidario, organizado y humano depende del compromiso diario de todos. Unidos, con amor y responsabilidad, podemos hacer de nuestras comunidades espacios más justos, seguros y llenos de esperanza.

Imagen: Archivo CMHS.

Periodista, directora y guionista de programas en CMHS Radio Caibarién.

