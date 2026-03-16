Estados Unidos es el primer finalista

EN PARTIDO matizado por la maestría sobre el montículo, el equipo de Estados Unidos venció cerradamente, 2×1, al de República Dominicana, y se convirtió en el primer finalista del VI Clásico Mundial de Beisbol (CMB). Con este resultado, la poderosa escuadra del mánager Mark DeRosa, llena de afamados jugadores de Grandes Ligas, avanzó a su tercera final consecutiva en CMB, luego de la corona ceñida en 2017 y el subtítulo logrado en 2023. En el cotejo de marras, con sede en el loanDepot Park, de Miami, los dominicanos concretaron su única carrera en el segundo inning por jonrón solitario de Junior Caminero, frente al estelar abridor derecho Paul Skenes, dueño en la pasada campaña del Premio Cy Young, de la Liga Nacional, en MLB. Entretanto, Luis Severino, abridor diestro de los quisqueyanos, le había propinado seis ponches a los norteños en apenas tres episodios. Pero en el cuarto, Gunnar Henderson le pegó cuadrangular para igualar el pizarrón (1-1) y Roman Anthony le disparó otro vuelacercas al zurdo relevista Gregory Soto, para poner la ventaja definitiva (2×1). Del resto se encargó el cuerpo de relevistas estadounidenses, en especial el espigado Tyler Rogers, quien apenas le lanzó al talentoso Juan Soto, tercer bate dominicano, y lo obligó a batear para doble play, con dos compañeros en circulación. Ese constituyó un cero vital. Para contener el bateo rival, DeRosa envió hacia la lomita a Griffin Jax, David Bednar y Garrett Whitlock, y trajo como cerrador al supersónico Mason Miller, a quien le contabilizaron varios envíos de 102 millas por hora. Estados Unidos quebró el invicto de República Dominicana (5 juegos), que pagó con creces su improductividad ofensiva. Dejó muchos corredores sobre las almohadillas, y eso es imperdonable en este nivel de beisbol. El rival de Estados Unidos en la final del martes emergerá del duelo entre Venezuela e Italia, el cual se disputará este lunes en similar sede del loanDepot Park, de Miami.





