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Cultura de paz

Belkis Jiménez
inclusión de las personas en situación de discapacidad
inclusión de las personas en situación de discapacidad

La convivencia en nuestras comunidades exige cada día más comprensión, respeto y capacidad de diálogo. En el barrio convivimos personas con diferentes formas de pensar, costumbres y maneras de ver la vida, y precisamente por eso es tan importante aprender a resolver los problemas de manera pacífica.
Cuando surge un desacuerdo entre vecinos, lo primero que debemos buscar es la comunicación clara, directa y respetuosa entre las partes. Sentarse a conversar, escuchar con calma y tratar de entender al otro muchas veces permite encontrar soluciones que beneficien a todos.
La violencia, ya sea verbal o física, nunca trae resultados positivos. Por el contrario, la violencia solo genera más violencia, rompe relaciones, crea resentimientos y debilita la armonía de la comunidad.
Un barrio fuerte es aquel donde sus vecinos practican la tolerancia, el respeto y la solidaridad, donde los problemas se enfrentan con diálogo y entendimiento. Las organizaciones de masas, los factores de la comunidad y cada ciudadano tienen un papel importante en promover una cultura de paz.
Construir una convivencia sana es responsabilidad de todos. Hablar, escuchar y comprender siempre será el mejor camino para resolver los conflictos y mantener la tranquilidad en nuestras comunidades.

Imagen: Archivo CMHS.

Belkis Jiménez

Belkis Jiménez

Periodista, directora y guionista de programas en CMHS Radio Caibarién.

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