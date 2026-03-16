inclusión de las personas en situación de discapacidad

La convivencia en nuestras comunidades exige cada día más comprensión, respeto y capacidad de diálogo. En el barrio convivimos personas con diferentes formas de pensar, costumbres y maneras de ver la vida, y precisamente por eso es tan importante aprender a resolver los problemas de manera pacífica.

Cuando surge un desacuerdo entre vecinos, lo primero que debemos buscar es la comunicación clara, directa y respetuosa entre las partes. Sentarse a conversar, escuchar con calma y tratar de entender al otro muchas veces permite encontrar soluciones que beneficien a todos.

La violencia, ya sea verbal o física, nunca trae resultados positivos. Por el contrario, la violencia solo genera más violencia, rompe relaciones, crea resentimientos y debilita la armonía de la comunidad.

Un barrio fuerte es aquel donde sus vecinos practican la tolerancia, el respeto y la solidaridad, donde los problemas se enfrentan con diálogo y entendimiento. Las organizaciones de masas, los factores de la comunidad y cada ciudadano tienen un papel importante en promover una cultura de paz.

Construir una convivencia sana es responsabilidad de todos. Hablar, escuchar y comprender siempre será el mejor camino para resolver los conflictos y mantener la tranquilidad en nuestras comunidades.

Imagen: Archivo CMHS.