Boxeo de Cuba celebra un oro en Belgrado

Lo aportó Nelson Williams en final plateada para Luis Enrique Vinent

NELSON Williams (90 kg) rubricó el título conseguido hoy por Cuba en el Torneo de Boxeo Ganadores de Belgrado 2026.

En su tercera aparición en la capital serbia, aventajó 3-2 (28-29, 28-29, 29-28, 30-27, 29-28) al kazajo Ibrahim Betaev y vivió una celebración que le fue esquiva a Luis Enrique Vinent (60 kg).

Este último peleó por cuarta ocasión y regaló otra buena demostración, marcada por exigencia de principio a fin, pero el kazajo Nurassyl Tulebek hizo lo necesario para que los jueces le asignaran veredicto de 5-0 (29-28, 30-27, 29-28, 30-27, 29-28).

El botín de la Isla se completó con bronces de Deibys Abreu (55 kg), dos veces ganador, y Yoel Duvergel (+90 kg), vencido de estreno, pero favorecido por el número de inscritos en su categoría.

Jorge Cuéllar (70 kg) también cayó de inicio y resultó el único sin llegada al podio.

Lo acontecido en esa lid selló una jornada de oro para Magda Massó (57 kg) en la Copa Greifen, el otro compromiso enfrentado por cubanos este fin de semana.

La muchacha dijo adiós a la urbe alemana de Rostock con crédito de 5-0 sobre la local Lena Sajaloli en cartel que dejó plata para Xavier Fernández (80 kg), víctima 1-4 del también germano Naser Krasiqi.

El antillano ganó 3-2 todos los asaltos, pero fue amonestado con un punto en el intermedio y otro en el conclusivo, y lo que definió el desenlace.

Bronce de Dinaibys de las Nieves (51 kg), ganadora de un pleito, y eliminación de Carysney García (54 kg), derrotada de comienzo, redondearon el saldo allí.