Las caídas del SEN no responden a errores operacionales, afirma ministro de Energía y Minas

En declaraciones a la prensa, tras la más reciente desconexión del sistema electronergético nacional, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró que los caídas del Sistema Electroenergético Nacional no responden a fallos operativos.

“No han sido errores de operación. En la Unión Eléctrica hay capacidad técnica, conocimiento, consagración y un fuerte sentido de pertenencia. Nuestros trabajadores están laborando sin descanso y el sistema se recuperará. También he escuchado que se atribuye esta situación al éxodo de trabajadores. Es cierto que, como en cualquier otra organización, tenemos salida de personal, pero eso no ha implicado una pérdida de conocimiento. Seguimos trabajando con empeño para levantar el sistema”.

No obstante, al referirse al incidente de esta mañana —ocurrido a las 11:05—, el titular explicó que la caída del sistema se debió a oscilaciones en la red nacional que provocaron la salida de una unidad, lo que desencadenó posteriormente la desconexión de varias más hasta la caída general.

El ministro insistió en que esta situación responde, fundamentalmente, a las condiciones ya advertidas en reiteradas ocasiones: un sistema eléctrico severamente afectado por el bloqueo y, en particular, por la reciente orden ejecutiva de los Estados Unidos. «Lo decimos y lo volvemos a repetir», subrayó, «hay una total ausencia de combustible y no tenemos acceso a piezas de repuesto para nuestras unidades termoeléctricas ni para las de Energás».

Al actualizar sobre la situación actual del Sistema Electroenergético Nacional, el ministro informó que ya se tienen unidades en línea en el Energas Boca de Jaruco. Asimismo, ya se ha llegado a Santa Cruz del Norte para iniciar el calentamiento de la termoeléctrica de esa localidad.

«Se va caminando por las subestaciones de La Habana», explicó. «Ya se ven algunas luces en la capital y hay zonas con electricidad. Ya llegó al Cotorro, donde están las baterías instaladas recientemente, que ya están regulando la frecuencia para poder seguir avanzando».

El titular añadió que el siguiente paso es llegar a Varadero, específicamente a Energas de Varadero, para poner en marcha las unidades de Cienfuegos, y luego continuar con Nuevitas, Felton y el resto de las centrales, para ir restableciendo progresivamente el servicio.

En otro orden, el ministro informó que, tras la caída del sistema, se está analizando la situación de la caldera de la unidad de Guiteras, que presenta una debilidad estructural. Al parecer, el evento provocó un salidero en dicha caldera, y actualmente se evalúa la magnitud de la avería.

«Hay que esperar a que se enfríe para poder tomar una decisión», explicó el titular. «En ese momento se le informará al pueblo si la reparación tomará dos, tres, cuatro días o el tiempo que sea necesario».

Mientras tanto, el ministro reiteró que se continúa recuperando el sistema poco a poco, siguiendo estrictamente todos los protocolos establecidos, y destacó que todo el personal está abocado a esta tarea.

El ministro recordó que existe un programa nacional que se viene ejecutando para mejorar la eficiencia del sistema en medio de las limitaciones actuales. «Han escuchado y han leído en nuestro pueblo, por ejemplo, en Pinar del Río, Ciego de Ávila y Guantánamo, y recientemente habíamos comenzado con Villa Clara, donde ya sus parques solares estaban permitiendo una mayor independencia energética», explicó.

Eso había dado una mejoría en la rotación de los circuitos provinciales y, aunque todavía modesta, ya se veía una reducción significativa de las horas de apagón en esas provincias. «Seguimos trabajando en ese nuevo diseño de nuestras condiciones de trabajo: sin más generación eléctrica, sin más termoeléctricas, sin más gas, sin más sol, pero con esas mismas condiciones, buscando ser más efectivos», subrayó.

Bajo ese mismo principio, en la capital se realizó un trabajo conjunto con Recursos Hidráulicos. Vicente de la O Levy explicó que se identificaron los bombeos de agua principales de La Habana y se seccionalizaron para que siempre tuvieran prioridad en el suministro eléctrico.

De esta forma, se logró retirar de esos circuitos la carga asociada a los bombeos y revertirla hacia circuitos que antes no eran apagables y que, en las nuevas condiciones, pasaron a serlo. Ese conjunto de trabajos ya está concluido y se realizó con el objetivo de mejorar el servicio de agua.

No obstante, el ministro reconoció que los resultados no han sido los esperados. «Sabemos que no ha dado el resultado que estábamos esperando, pero es porque lo terminamos recientemente. En la última semana, todos los cubanos hemos vivido la inestabilidad del sistema, antes de la caída, por el estado técnico de la principal unidad de generación —Guiteras—, y eso no ha permitido ver ese resultado», explicó.

Añadió que hubo días en que el sistema fue estable y entonces se vio de inmediato la disminución de la afectación en los principales bombeos de agua de la capital, lo que reafirma su convicción de que la medida funcionará. Además, se realizó una planificación distinta con los circuitos de la DAF: antes había 12 circuitos en la capital y ahora se amplió a más, para poder rotarlos cada siete días. Esto beneficia a quienes están en esos circuitos, pues tendrán estabilidad durante 24 horas, con las interrupciones propias de la DAF, pero rotando —a diferencia de antes, cuando un circuito permanecía todo el año en esa condición.

El titular aclaró, sin embargo, que no todos los circuitos de la capital cumplen las condiciones para ser clasificados como posibles circuitos DAF.

El ministro informó además que este miércoles llegarán brigadas de otras provincias para incorporarse a los trabajos en la capital. Serán 15 brigadas más, que se suman a las que ya estaban operando, debido a la elevada cantidad de averías grandes e importantes que se están produciendo de manera muy seguida en La Habana, a causa de la sobrecarga que soportan los circuitos y los transformadores.

El titular explicó que, en análisis recientes realizados en el despacho de Ciudad La Habana, se tomó una muestra de 1.500 transformadores de la capital. De ellos, 755 —es decir, aproximadamente la mitad— estaban sobrecargados por encima del 7%. «Un transformador debe trabajar, para que funcione bien, al 85% de su carga o por debajo. Estos están sobrecargados un 7% por arriba», precisó.

Agregó que la muestra fue tomada de manera aleatoria en cada municipio y, al extrapolar los datos a los 33.000 transformadores que tiene instalados la capital, los cálculos —aunque no exactos— arrojan que unos 15.000 transformadores estarían sobrecargados. «Después de ajustar los porcentajes, se estima que son aproximadamente 13.000 transformadores en esa condición», señaló.

Para hacer frente a esta situación, las brigadas trabajarán en dividir circuitos, ampliar capacidades y sustituir transformadores por otros de mayor capacidad. Sin embargo, el ministro advirtió que la fábrica debe respaldar ese trabajo para que las brigadas no se queden sin tareas, y por eso se ha dispuesto duplicar la producción de transformadores en la ciudad.

«Lo que estoy tratando de transmitir —enfatizó el ministro— es que la organización está trabajando fuertemente en esta guerra, en las condiciones que tenemos: con falta de combustible, con el estado técnico de los vehículos, y con jornadas que se extienden hasta las 2, 3 o 4 de la madrugada para montar un transformador, y al otro día hay que volver a trabajar otra vez. Los mismos linieros son los que al día siguiente están nuevamente en la calle».

El ministro concluyó reconociendo que el camino es largo. «Es el camino de la transición energética», afirmó. «Es el camino de buscar soberanía con nuestros propios recursos, con nuestra inteligencia, con nuestro crudo nacional, con nuestro sol, con nuestro viento, con nuestro gas. No tenemos combustible y no tenemos apoyo externo, pero estamos en un diseño caminando hacia una soberanía energética. Es un camino largo, fuerte y de mucho sacrificio».

No obstante, aseguró que los resultados ya se van viendo y se seguirán viendo. «No estoy diciendo que esto será eterno», aclaró. «Se sigue incrementando la generación renovable y estos resultados que se están logrando por provincia, a partir de ese proceso inversionista, ya están dando muestras de ello».