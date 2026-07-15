Inaugurada exposición de Dianik María Torres Martín en la galería Gelabert de la UNEAC

De esta manera inició Raisa Guevara, presidenta del Comité Municipal de los Escritores y Artistas (UNEAC) de Caibarién, la inauguración de la Expo Fantasías y Colores de la niña Dianik María Torres Martín, que, a pesar de realizar su obra de forma autodidacta, varios artistas la han atendido técnicamente. Sobre la obra de la adolescente argumentó el artista de las Artes Plásticas caibarienense, Rolando Vergel (Roly).

La Exposición Fantasías y Colores de Dianik Torres Martín auspiciada por las Galerías Gelabert de la UNEAC y Leopoldo Romañach de Caibarién, se mantendrá durante un mes en la Casa de los Escritores y Artistas, una refrescante propuesta de verano para los amantes de las artes plásticas.

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