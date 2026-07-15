Continúa la FMC desarrollando acciones en saludo a las efemérides de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

Como parte del programa de actividades concebido por la federación de mujeres cubanas en Caibarién , se desarrolló jornada de higienización en el reparto van Troi número 2 Durante la actividad se acometieron diversas acciones entre ellas la chapea de área verde la recogida de desechos sólidos y el embellecimiento de bloques y entidades en la comunidad .

A esta convocatoria respondieron no solo las mujeres federadas sino también numerosos hombres y vecinos de la zona quienes se sumaron con entusiasmo a las labores desarrolladas Concluida estas acciones de saneamiento aficionados del territorio ofrecieron una emotiva actividad cultural en el círculo infantil Camarón Encantado donde la música y el baile pusieron el toque de alegría y cubanía

A la jornada como colofón del encuentro los participantes compartieron la tradicional caldosa.

Imagen: Archivo CMHS.