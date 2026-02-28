Un kit solar garantiza seguridad respiratoria a joven en Remedios

Por: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

En una vivienda de Remedios, Villa Clara, los apagones no significan solo oscuridad. Significan riesgo.

Daliagnis Pérez Recio, de 18 años, depende de energía eléctrica para un procedimiento vital: la aspiración frecuente de secreciones acumuladas en su tráquea. Sin ese proceso, puede asfixiarse.

Nació con síndrome de Pierre Robin, una malformación congénita que comprometió su desarrollo respiratorio desde los primeros meses de vida. Una sepsis generalizada obligó a practicarle una traqueostomía que aún hoy condiciona sus días.

Aunque no permanece conectada de manera permanente a equipos médicos, necesita varias veces al día de un aspirador eléctrico para liberar sus vías respiratorias. Cada interrupción del servicio eléctrico representa una amenaza directa.

A lo largo de estos 18 años ha enfrentado múltiples intervenciones quirúrgicas. Fue operada del paladar blando; la gastrostomía que requirió en etapas anteriores ya fue retirada. Presenta además cardiopatías congénitas —persistencia del conducto arterioso y comunicación interventricular—, craneosostosis y otras malformaciones que demandan seguimiento médico constante, detalló Danay Recio Hernández, su madre.

En medio del complejo escenario energético que vive el país, su condición la coloca dentro de un grupo especialmente vulnerable: los pacientes electrodependientes.

“Cuando se va la corriente, uno no piensa en nada más. Solo en que no se me ahogue”, explica Recio Hernández, quien ofrece las declaraciones porque la traqueostomía dificulta el habla de la joven. “Sin electricidad no se puede usar el equipo de aspiración. Son minutos de mucha angustia”.

La reciente entrega de un kit de panel solar modifica de manera sustancial esa realidad. El sistema permitirá garantizar energía para el funcionamiento del equipo de aspiración incluso durante los cortes eléctricos.

“Primero le doy gracias a Dios”, afirma Danay. “Y también a todas las personas que hicieron posible esta donación. Para nosotros no es comodidad. Es tranquilidad. Es saber que mi hija puede seguir respirando”.

Más allá del componente tecnológico, la donación tiene un impacto directo en la estabilidad emocional de la familia. Reduce el nivel de alerta permanente ante cada apagón y aporta una garantía mínima en un contexto adverso.

Mientras la madre habla, Daliagnis escucha. Intenta intervenir. La voz no fluye con claridad, pero su expresión revela comprensión y gratitud.

La escena deja poco espacio para la indiferencia. Cuando una madre describe el temor constante a que un apagón pueda convertirse en tragedia, la historia trasciende lo técnico y se vuelve profundamente humana.

En Remedios, un kit solar no representa solo generación eléctrica. Representa seguridad clínica. Representa tiempo de reacción. Representa vida.

Cuando lo que está en juego es el aire, la energía deja de ser un servicio y se convierte en salvación.

Texto: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

Foto: Cortesía de Danay Recio Hernández