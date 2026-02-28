Patinadores cubanos miran hacia Santo Domingo 2026

Exponentes de las modalidades de velocidad y artístico arrecian los entrenamientos con el objetivo de ganarse un puesto en el equipo que nos representará en la lid centrocaribeña

La Habana.- LA RUTA de los patinadores cubanos hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 está trazada.

Con las plazas aseguradas y un calendario de controles internos en plena ebullición, la comisión nacional de este deporte ultima los detalles para conformar la selección que nos representará en territorio quisqueyano.

En exclusiva para JIT, la comisionada nacional, Sabrina Sánchez, reveló que Cuba asistirá a la cita regional con un total de siete competidores.

En la modalidad de carreras, la Isla contará con dos plazas de mujeres e igual cantidad entre los hombres. En la especialidad artística se lograron tres boletos: dos para la rama femenina y uno para la masculina.

«Estamos en un proceso de preparación muy intenso. En este momento tenemos una preselección de velocidad compuesta por cinco muchachos y tres chicas, y en artístico trabajamos con tres niñas y dos varones. Todos están entrenando fuerte y participarán en eliminatorias y controles para determinar los integrantes definitivos de la selección que asistirá a Santo Domingo», explicó Sánchez.

Uno de los nombres que suena con fuerza en el grupo es el del fondista capitalino David Quintero.

El patinador se encuentra actualmente realizando una base de entrenamientos en Colombia como parte de su adiestramiento y, hasta el momento, se perfila como el candidato más sólido para ocupar uno de los cupos en la rama masculina de velocidad.

La emoción también se vive en el patinaje artístico. La lucha por el único boleto en la categoría varonil en la modalidad Libre, promete un gran duelo entre el habanero Iván Perugorría y el pinareño Cristian Álvarez.

«En la rama femenina la competencia no será menos reñida. Nuestras chicas estarán incursionando en las pruebas de Libre y Danza, dos especialidades que exigen un altísimo nivel técnico», añadió la comisionada.

La justa centrocaribeña, prevista del 24 de julio al 8 de agosto próximo, será una de las paradas fundamentales en el camino rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, sin embargo, no será la primera.

Antes de pisar suelo dominicano, los patinadores amtillanos tienen en la mira los eventos panamericanos de cada disciplina, programados entre los días finales de junio y los primeros de julio.

«Por su importancia para nuestro deporte, aspiramos a poder participar en los eventos continentales, pues ambos certámenes serán clasificatorios para Lima 2027», sentenció Sánchez.