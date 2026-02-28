sábado, febrero 28, 2026
Desmantelan primer cable submarino transatlántico del mundo que hizo posible Internet a nivel mundial

Tomado de Cubadebate

La demanda de internet no deja de crecer, debido a que cada vez son más los dispositivos, servicios y plataformas que requieren de conexión a la red, y encima ya no es solo que se requiere a nivel local, sino que la dimensión ha pasado a ser global, obligando a o los proveedores ha instaurar nuevas formas de hacer llegar los megas de manera rápida y sin interrupciones a cualquier parte del mundo.

Una de las formas en las que se está consiguiendo es a través de cables submarinos de fibra óptica, estos son cruciales hoy en día para que apps y plataformas nos funcionen a alta velocidad y, por ejemplo, tu mensaje de WhatsApp a tu primo que vive en Nueva York, llegue en segundos.

Y aunque estos parezcan que sea algo nuevo, lo cierto es que los cables submarinos se llevan usando desde hace muchos años, en concreto el primer cable transatlántico que conectó Estados Unidos y Europa e hizo posible Internet a nivel mundial fue el TAT-8, construido por AT&T, British Telecom y France Telecom.

Este cable fue el octavo sistema transoceánico a través del Atlántico, pero el primero en utilizar fibra óptica para transmitir tráfico entre ambos continentes en 1988. Lo cierto es que su capacidad se agotó en los 18 meses siguientes a su lanzamiento, aunque para entonces había servido como ejemplo e inspiración para que surgieran muchos otros cables del estilo que soportaran la demanda de la red.

El TAT-8 fue retirado del servicio en 2002 y desde entonces a permanecido en el fondo del mar sin utilizarse, hasta ahora que están desmantelando su más de dos millones de kilómetros después de 37 años por la Subsea Environmental Services, una de las tres únicas empresas del mundo que se dedica exclusivamente a la recuperación y el reciclaje de cables.

