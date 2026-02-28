Tiburones y Tigres disputan el segundo juego de la final de la Copa Enrique Oduardo Carbajal

Este domingo se celebrará el segundo partido de la gran final de la Copa de Béisbol Enrique Oduardo Carbajal, organizada en Caibarién. El duelo enfrentará nuevamente a los Tiburones de Caibarién y los Tigres de Remedios, dos novenas que buscan alzarse con el título en una serie pactada al mejor de tres encuentros.

Según informó José Luis Montiel, la sede de este segundo desafío será el Estadio Humberto Jordán Gallo, ubicado en el reparto Pilar de la Villa Blanca. La población cangrejera está invitada a acudir masivamente para respaldar a los Tiburones en este compromiso decisivo.

El panorama es claro: si los caibarienenses logran la victoria, se coronarán campeones de la Copa. En caso contrario, el título se definirá en un tercer y último partido previsto para el domingo 8 de marzo en el Estadio Heriberto Duquesne de Remedios.

