Aclaran dudas sobre expedición de documentos de identidad

La Habana, 27 feb (ACN) La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior (Minint) ofreció desde las redes sociales del organismo una serie de preguntas y respuestas para aclarar las dudas suscitadas en la población sobre la expedición de documentos de identidad.

Por la importancia de la información, la Agencia Cubana de Noticias reproduce íntegramente el cuestionario y sus respuestas.

Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería

Preguntas más frecuentes y sus respuestas referentes a la noticia publicada sobre la no disponibilidad de tarjetas para la elaboración de documentos de identidad.

¿Cuánto tiempo debe durar la medida?

La situación tiene un carácter temporal que debe solucionarse gradualmente. Una vez que exista la disponibilidad de las tarjetas para el Carnet de Identidad y la Tarjeta de Menor, se informará oportunamente a la población la fecha estimada para la recogida del documento que con anterioridad fue solicitado, de acuerdo con la cantidad de trámites que hasta ese momento se encuentren pendientes.

¿Si mi Carnet de Identidad o tarjeta de menor está vencido, lo puedo seguir utilizando?

Sí. De forma excepcional se prorroga la vigencia del Carnet de Identidad y la Tarjeta de Menor que se encuentren vencidos o que venzan en lo adelante, hasta tanto se cuente con las tarjetas disponibles para reiniciar la expedición de estos documentos.

¿Esta situación afecta a los pasaportes?

No, el pasaporte no tiene ninguna afectación. La situación actual solamente está asociada a dificultades financieras que afectan la adquisición de las tarjetas de policarbonato con medidas de seguridad, que sirven de soporte al Carnet de Identidad y la Tarjeta de Menor.

¿Se modifica el horario de las Oficinas de Trámites?

La posible modificación en la atención a la población responde a la situación electroenergética actual que enfrenta el país y la adopción de medidas por parte de los gobiernos locales, no al déficit de tarjetas de policarbonato para la personalización del Carnet de Identidad y Tarjeta del Menor.

¿Qué debo hacer si la oficoda me exige la Tarjeta de menor para acreditar un nacimiento?

Usted puede realizar inicialmente dicho trámite, sin la Tarjeta del Menor. La Resolución 1 del 2019 entre el MINJUS y el MINCIN, establece “considerar válido el comprobante que acredita el nacimiento de un recién nacido, expedido por las instituciones de salud pública, siempre que cumpla las formalidades legales establecidas, a los efectos de adquirir en el Registro de Consumidores (Oficoda) los alimentos durante un periodo provisional hasta 6 meses”.

¿Qué debemos hacer los que tenemos citas en las embajadas o acudimos a estas a realizar otros trámites?

Los ciudadanos cubanos que requieran realizar trámites ante una sede diplomática u otra entidad, pueden solicitar en las Oficinas de Trámites una Certificación de Identidad, documento que tiene reconocido temporalmente el mismo valor jurídico que el Carnet de Identidad o la Tarjeta de menor.

¿Cómo realizo un trámite en el Banco Central de Cuba si no están aceptando la Certificación de Identidad?

La persona que deba efectuar alguna diligencia en el Banco Central de Cuba, excepcionalmente y como forma de apoyo para la identificación, de conjunto con la Certificación de Identidad puede presentar otros documentos como el pasaporte, la licencia de conducción o la Certificación Digital, disponible en la Plataforma Soberanía.

¿Qué debo hacer si con anterioridad solicité un Carnet de Identidad o una Tarjeta de menor antes de la publicación de la Nota Oficial del Minint, y necesito hacer algún trámite?

Si con anterioridad solicitó un Carnet de Identidad o una Tarjeta de menor antes de la publicación de la Nota Oficial del Minint, y necesita hacer algún trámite o diligencia, puede solicitar su Certificación de Identidad en las Oficinas de Trámites.