Se ajusta la edición impresa y circulación de periódicos nacionales y provinciales

El Buró Político del Comité Central del Partido, ante el recrudecimiento del bloqueo del gobierno estadounidense y el impacto en la disponibilidad de combustible acordó modificar la edición impresa y circulación de los periódicos del país.

A partir del 2 de marzo de 2026, los periódicos nacionales Granma y Juventud Rebelde circularán una vez a la semana (los martes), en formato de ocho páginas. De igual manera, el semanario Trabajadores continuará imprimiéndose una vez a la semana, con distribución el propio martes. Los periódicos provinciales dejarán de imprimirse.

Se enfatiza el fortalecimiento de la presencia digital de estos medios y se ofrecerá acceso gratuito a sus contenidos en internet a través de datos móviles. Correos de Cuba se encargará de las relaciones con suscriptores.

A su vez, estrecharán los vínculos con la radio y la televisión a fin de ampliar el alcance de sus contenidos.

(Con información de Granma)