Celebración y compromiso en la Esfaar Cerro Pelado

En la Escuela Nacional de Voleibol, uno de los centros que forman parte de esa institución, se evocó el legado de Fidel en acto marcado por emotivos momentos

La Habana.- CON PRESENCIA de una representación de las Morenas del Caribe se celebró el acto por el aniversario 65 del Inder en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado.

En la Escuela Nacional de Voleibol, uno de los centros que forman parte de esa institución, directivos, atletas, entrenadores y otras glorias del deporte cubano coincidieron en emotivo intercambio que rindió homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro, artífice de la obra de ese organismo.

El encuentro también evocó el aniversario 60 de esa hermosa página conocida como Declaración del Cerro Pelado, expresión de la voluntad que acompañó a la delegación cubana llegada sobre el buque de ese nombre a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan 1966.

La entrega de la Distinción Rafael María de Mendive a exponentes protagonistas de destacadas trayectorias y el abanderamiento del Movimiento de Monitores integrado por 26 alumnos-atletas aportaron otros segmentos importantes.

Destacó también la entrega de carnés del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) a militantes de nuevos ingresos que garantizan continuidad del proyecto social iniciado el primero de enero de 1959.

En un aparte con JIT la estrella del voleibol Mercedes “Mamita” Pérez se declaró «muy contenta» por el reconocimiento recibido por su muy destaca hoja de servicios, lo que consideró «un estímulo muy grande».

«Creo que el nivel alcanzado por las Morenas del Caribe merece mayor difusión para las nuevas generaciones. Tengo el honor de haber integrado la delegación que asistió a San Juan, y me enorgullece lo que eso significó», expresó.

«Todo lo que hicimos fue en nombre de nuestro país, del pueblo y de Fidel, que siempre estuvo al lado nuestro y confió en nosotros», enfatizó la campeona mundial de 1978.

Su compañera Tania Ortiz, reina olímpica en Barcelona 1992 y directora de la Escuela Nacional de Voleibol, aseguró que el colectivo de esa institución acoger esta actividad entre todas las adscritas a la Esfaar.

«Nos sentimos muy contentos porque hemos trabajado duro para recuperar nuestro centro y el voleibol, y aprovechamos la oportunidad para transmitir una felicitación al movimiento deportivo cubano, comprometidos con la Revolución y Fidel», significó.