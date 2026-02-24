Cotinúa creciendo el arte

Estudiantes del Centro Provincial de la Enseñanza Artística utilizan espacios del territorio para continuar su formación cultural

En la Casa de la Cultura “Manuel Corona se desarrolló una jornada diurna con los estudiantes del Centro Provincial de la Enseñanza Artística que se encuentran en el territorio.

Esta iniciativa forma parte de las estrategias de la enseñanza artística que, ante la actual falta de combustibles, garantizan la continuidad de la formación cultural y el aprovechamiento de espacios comunitarios para la creación.

Acciones que reafirman el compromiso de la enseñanza artística con la comunidad y con el futuro de nuestros jóvenes talentos.

Imagen: tomada del perfil de Casa de Cultura Manuel Corona.