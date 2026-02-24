martes, febrero 24, 2026
Anuncian eclipse total de Luna el martes 3 de marzo

El Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA) confirmó en esta capital que por la madrugada del martes 3 de marzo ocurrirá un eclipse total de Luna visible desde todos los puntos de Cuba

Pero sólo será observado hasta alcanzar el momento del máximo oscurecimiento y no sus fases finales, debido a que pocos minutos después sucederá la puesta de la Luna, informaron sus especialistas a la Agencia Cubana de Noticias.  

Añadieron que sus datos de comportamiento serán los siguientes: comienzo del eclipse penumbral 03 h 42.8 m, entrada de la Luna en la sombra de la Tierra 04 h 49. 7 m, comienzo del eclipse total 0 6h 03.9 m, su máximo será a las 06 h 33.6 m y la puesta de la Luna ocurrirá a las 06 h 51 m.

Identificaron el hecho de que su duración umbral será 2 h 01.8 min y su totalidad 0 h 47.6 m, todos los tiempos en la hora del meridiano 75 Oeste de Greenwich, oficial de la República de Cuba.

El IGA surgió el 17 de abril de 1964  y es el único de su tipo en el país  para los estudios en el campo de la geofísica, astronomía, geología ambiental y evaluación de riesgos de desastres, y mantiene las investigaciones básicas y aplicadas, dirigidas al análisis de la ionosfera, la magnetotosfera y sus interrelaciones, la geo efectividad de la actividad solar e influencia en la propagación de las ondas electromagnéticas y otras esferas.

Es uno de los colectivos de la Agencia de Medio Ambiente, una de las tres del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Las otras son la de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada y la de Ciencias Sociales y Humanísticas.

